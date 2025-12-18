에이즈 감염 숨기고 피임도구 없이 성관계…20대 실형
법원, 징역 8개월 선고
에이즈 감염 사실을 숨기고 피임도구 없이 성관계를 한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성에게 실형이 선고됐다.
광주지법 형사5단독(재판장 지혜선)은 18일 후천성면역결핍증(에이즈) 예방법 위반 혐의로 기소된 A씨(29)에 대해 징역 8개월을 선고했다.
A씨는 지난해 7월 31일 에이즈 감염 사실을 알리지 않고 피임도구 없이 B씨와 성관계를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. B씨 측 법률대리인은 “피고인은 감염 위험에 노출돼 불안에 떠는 피해자에게 사과조차 하지 않았다. 피고인에게 최대한의 엄벌을 내려달라”고 탄원했다.
재판장은 “큰 정신적 충격과 공포를 호소하는 피해자가 엄벌을 탄원하는 점, 피해 보상이 이뤄지지 않은 점 등을 종합해 형을 정한다”고 판시했다.
B씨는 사건 이후 이뤄진 검사에서 면역결핍증 음성 판정을 받았다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사