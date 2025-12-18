“내란 혐의자에게 명예시민증?…경주시의회는 책임져야”
더불어민주당 경주시지역위원회, “본회의 항의·시청 앞 기자회견·피켓팅 이어 갈 것”
더불어민주당 경북 경주시지역위원회는 18일 경주시청에서 기자회견을 열고 12·3 불법 계엄 및 내란 관련 혐의를 받는 인물들이 포함된 명예시민증 수여안을 통과시킨 경주시와 경주시의회를 강력히 규탄했다.
앞서 이날 오전 10시 열린 경주시의회 본회의를 참관한 더불어민주당 경주시지역위원회 당원들은 문제의 안건이 통과되는 과정을 지켜보며 즉각 항의에 나섰다.
참석자들은 “내란 혐의자에게 경주시의 이름으로 명예를 부여하는 것은 민주주의와 헌법에 대한 모독”이라며 강하게 문제를 제기했다.
이어 진행된 기자회견에서 더불어민주당 경주시지역위원회는 “내란은 공과를 나눠 평가할 수 있는 사안이 아니며 ‘APEC 개최도시 선정 공로와 혐의는 별개’라는 경주시의 해명은 불법 계엄 이전에 멈춰 선 위험한 인식”이라고 비판했다.
또 “이를 견제해야 할 시의회마저 내란의 무게를 외면한 채 동의한 것은 헌법 수호 기관으로서의 책무를 스스로 저버린 행위”라고 지적했다.
한영태 더불어민주당 경주시지역위원장은 이날 “명예시민증 대상자 명단에 포함된 더불어민주당 소속 국회의원들과 정부 인사들에게 명예시민증을 거부해 줄 것을 공식 요청하겠다“는 입장을 밝혔다.
한 위원장은 “내란 혐의자와 동일한 명단에 이름을 올린 채 명예시민증을 수여받는 것은 시민의 상식과 민주주의 가치에 부합하지 않는다”며 “스스로 명예를 지키는 결단이 필요하다”고 강조했다.
더불어민주당 경주시지역위원회는 이날 아침 출근 시간대에 맞춰 시내 주요 지점에서 피켓팅을 진행하며 시민들에게 이번 사안의 문제점을 알렸다.
지역위원회는 경주시의 어처구니없는 행정과 시의회의 무책임한 결정을 시민들에게 알리기 위해 당분간 출근길 피켓팅과 시민행동을 지속적으로 이어갈 계획이라고 밝혔다.
더불어민주당 경주시지역위원회 관계자는 “오늘 시의회 통과는 끝이 아니라 더 큰 문제의 시작”이라며 “경주시가 내란의 무게와 시민의 분노를 직시하고 명예시민증 선정 기준과 절차 전반을 전면 재검토할 때까지 시민과 함께 끝까지 행동하겠다”고 밝혔다.
12.3 불법계엄 관련 내란혐의로 재판을 받는 인물들을 포함해 논란을 빚어온 경주시 명예시민증 수여안은 원안대로 경주시의회를 통과했다.
경주시의회는 이날 본회의를 열고 경주시 명예시민증 수여 동의안을 원안대로 의결했다.
논란이 있으니 보류하자는 이강희 의원(민주당 비례대표)의 수정안이 제출됐으나 찬성 2명으로 국민의힘 소속 의원 전원이 반대해 거부당하고 원안이 가결됐다.
제출된 70명의 명단은 대구·경북과 부산·울산·경남지역 국회의원 전원과 APEC 개최도시를 결정할 당시의 개최도시 선정위원 21명 전원이 포함돼 있다.
이 명단에는 불법계엄의 증거인멸 의혹을 받는 정진석 전 대통령실 비서실장과 비상계엄 표결 방해 혐의로 기소된 추경호 전 국민의힘 원내대표, 윤석열 전 대통령 체포영장 집행을 방해한 혐의로 재판을 받는 김성훈 전 대통령경호처 차장이 포함돼 있다.
이밖에 채 상병 사건 외압 사건의 이종섭 전 국방부장관, 주 호주대사 임명과 관련해 범인도피를 공모한 혐의로 기소된 장호진 전 대통령비서실 외교안보특별보좌관도 명단에 들어 있다.
경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사