‘윈나우’ 삼성, 이승현·김태훈 집안 단속 성공

잠잠하던 FA 시장 다시 불붙을까

불펜 조상우·김범수 운명은

삼성 라이온즈 김태훈(왼쪽)과 이승현이 18일 삼성과 자유계약선수(FA) 계약을 체결한 뒤 꽃다발을 든 채 기념사진을 찍고 있다. 삼성 제공

삼성 라이온즈가 외부 자유계약선수(FA) 영입에 이어 내부 FA 단속에 성공하며 내년 시즌 ‘윈나우’ 행보에 속도를 내고 있다. 한동안 잠잠했던 FA 시장이 다시 움직이면서 미계약자들의 거취 변화에도 관심이 쏠린다.

조상우(왼쪽)와 김범수. KIA 타이거즈·한화 이글스 제공