‘윈나우’ 삼성, 이승현·김태훈 집안 단속 성공
잠잠하던 FA 시장 다시 불붙을까
불펜 조상우·김범수 운명은
삼성 라이온즈가 외부 자유계약선수(FA) 영입에 이어 내부 FA 단속에 성공하며 내년 시즌 ‘윈나우’ 행보에 속도를 내고 있다. 한동안 잠잠했던 FA 시장이 다시 움직이면서 미계약자들의 거취 변화에도 관심이 쏠린다.
삼성은 18일 “김태훈과 계약 기간 3+1년에 최대 20억원, 이승현과 2년 최대 6억원에 FA 계약을 체결했다”고 발표했다. 김태훈은 올 시즌 팀 내 최다인 73경기에 등판해 2승(6패), 19홀드, 2세이브, 평균자책점 4.48로 활약했다. 리그 역대 두 번째로 6년 연속 10홀드를 달성했다. 이승현은 이번 시즌 두 자릿수 홀드(11개)로 힘을 보탰다.
삼성은 이번 계약으로 불펜 전력 유출을 막는 데 성공했다. 박진만 삼성 감독은 시즌 후 재계약에 성공한 뒤, 부임 기간 내 우승을 목표로 제시했다. 비시즌 시작과 함께 1선발 아리엘 후라도와 홈런왕 르윈 디아즈와 재계약했고, 베테랑 타자 최형우를 영입하며 전력을 보강했다. 시즌 내내 고민이었던 불펜 역시 집토끼를 눌러 앉히며 안정을 꾀했다. 남은 과제는 강민호와의 재계약이다.
한동안 얼어붙었던 FA 시장이 다시 활기를 찾을지 주목된다. FA 자격을 취득한 21명 가운데 7명이 여전히 미계약 상태다. 손아섭(한화 이글스)과 황재균, 장성우(이상 KT 위즈), 김상수(롯데 자이언츠) 등 베테랑급 선수들의 행선지가 정해지지 않았다. 불펜 자원인 조상우(KIA 타이거즈)와 김범수(한화 이글스)도 아직 도장을 찍지 못했다. 두 선수 모두 생애 첫 FA 자격을 얻은 올 시즌 준수한 성적을 남겼다. 조상우는 28홀드를 쌓으며 리그 4위에 올랐고, 김범수는 커리어 첫 2점대 평균자책점(2.25)을 기록했다.
다만 조상우는 눈에 띄게 떨어진 구속이 변수로 꼽힌다. 리그를 대표하는 파이어볼러로 통했던 그는 속구를 앞세워 2020년 세이브왕을 차지했다. 야구 통계 사이트 스탯티즈에 따르면 그의 직구 평균 구속은 2019년 시속 152.2㎞에서 올 시즌 145.5㎞로 감소했다. 이번 시즌 3점대 평균자책점(3.90)을 기록했지만, 2017년(4.87) 이후 8년 만에 가장 높은 수치라는 점은 아쉬움을 남긴다.
김범수는 과거 성적이 부담으로 작용하고 있다. 지난해까지 단 한 차례도 3점대 평균자책점을 기록하지 못했고, 통산 평균자책점은 5.18에 달한다.
보상 부담도 악재로 작용하고 있다. 조상우는 A등급으로, 타 구단이 영입할 경우 직전 연봉(4억원)의 200%와 보호선수 20명 외 1명, 또는 직전 연봉 300%를 원소속팀에 지급해야 한다. B등급 김범수(1억4300만원)는 직전 연봉 100%와 보호선수 25명 외 1명 혹은 직전 연봉 200%를 보상해야 한다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
