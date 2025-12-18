이장우·김태흠 “李대통령 대전·충남 행정통합 구상, 적극 환영”

이장우(왼쪽 두번째) 대전시장. 대전시 제공

대전·충남 행정통합은 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 시대적 결단”이라며 “대통령의 분명한 의지 표명을 적극 환영한다”고 했다.

그는 이 대통령이 밝힌 대전·충남 행정통합의 구상과 취지에 공감한다며 이를 지지한다고 강조했다.

그는 충남도 및 중앙정부와 협력해 지역의 강점, 경쟁력이 충분히 반영된 최적의 통합안을 마련하겠다는 계획도 내놨다.

김태흠 충남지사. 충남도 제공

저는 대전·충남 통합을 가장 먼저 주창하고 국회에 특별법안까지 제출했지만 민주당의 미온적 태도에 어려움을 겪어왔다”고 소회를 밝혔다.

민주당은 앞으로 법안 심의 과정에서 당리당략이나 정치적 이해관계를 지양하고, 시와 도가 제출한 특별법안의 근간이 훼손되지 않도록 유념해주길 바란다”고 덧붙였다.