이장우·김태흠 “李대통령 대전·충남 행정통합 구상, 적극 환영”

이장우·김태흠 “李대통령 대전·충남 행정통합 구상, 적극 환영”
이재명 대통령이 18일 대전·충남 행정통합에 대한 구체적 논의를 제안한 것을 두고 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 “적극 환영한다”는 입장을 밝혔다.
이 시장은 이날 입장문을 내고 “대전·충남 행정통합은 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 시대적 결단”이라며 “대통령의 분명한 의지 표명을 적극 환영한다”고 했다.
그는 이 대통령이 밝힌 대전·충남 행정통합의 구상과 취지에 공감한다며 이를 지지한다고 강조했다.
이 시장은 “대전과 충남 행정통합은 인사·재정·조직 권한에 대한 실질적 권한을 갖춘 새로운 지방정부를 구현해 지방분권을 완성하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “통합 논의는 정치적 이해관계를 넘어 충청은 물론 대한민국의 지속 가능한 성장 구조를 설계하기 위한 시대적 요청”이라고 썼다.
그러면서 “수도권과 경쟁 가능한 초광역 경제·생활권을 구축하고, 충청권을 국가성장의 새로운 축으로 도약시키는 국가적 과제”라고도 설명했다.
그는 충남도 및 중앙정부와 협력해 지역의 강점, 경쟁력이 충분히 반영된 최적의 통합안을 마련하겠다는 계획도 내놨다.
이 시장은 “시민과 함께 ‘대전·충남특별시’가 충청권 미래 100년의 든든한 토대가 될 수 있도록 흔들림 없이 준비하겠다”고 덧붙였다.
김 지사 역시 환영의 뜻을 밝히고 나섰다.
김 지사는 ‘김태흠의 생각’을 통해 “이 대통령이 지방선거에 통합된 지자체장을 뽑을 수 있도록 중앙정부 차원에서 실질적인 행정조력을 하라고 강조했다. 사실상 대전·충남 통합을 조기 완료하고 통합시장을 선출하겠다는 의지를 표명한 것”이라고 적었다.
그러면서 “정부와 여당이 통합의 정당성·필요성을 인식하고 전향적인 자세를 보인 점은 다행”이라면서도 “저는 대전·충남 통합을 가장 먼저 주창하고 국회에 특별법안까지 제출했지만 민주당의 미온적 태도에 어려움을 겪어왔다”고 소회를 밝혔다.
그는 대전·충남 통합이 수도권 일극체제 심화 및 인구감소의 위기를 타개하고, 국가 균형발전과 지역 경쟁력을 강화하기 위한 생존전략이라고 역설했다.
김 지사는 “지난해 행정통합 공동선언을 시작으로 민관협의체를 가동하면서 특별법을 마련해 국회에 제출한 상황”이라며 “민주당은 앞으로 법안 심의 과정에서 당리당략이나 정치적 이해관계를 지양하고, 시와 도가 제출한 특별법안의 근간이 훼손되지 않도록 유념해주길 바란다”고 덧붙였다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
