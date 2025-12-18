베네수엘라, 미국 유조선 봉쇄에도 “원유수출 지속”
베네수엘라 니콜라스 마두로 정부가 미국 행정부의 ‘유조선 봉쇄령’에도 원유 수출을 계속하겠다고 17일(현지시간) 밝혔다.
베네수엘라 국영 석유회사 PDVSA는 이날 성명을 통해 “우리는 에너지 주권 수호, 합법적 무역 약속 이행, 해상 운영 보호에 대한 의지를 재확인한다”면서 “원유 및 부산물 수출 작업은 정상적으로 유지되고 있다”고 밝혔다. 또 “PDVSA의 운영과 연계된 유조선들도 계속 항해하고 있다”며 “우리는 항상 헌법에 따라 행동할 것”이라고 강조했다.
앞서 도널드 트럼프 대통령은 전날 베네수엘라 정권을 ‘외국 테러 단체’(FTO)로 지정하고 베네수엘라를 드나드는 모든 제재 대상 유조선에 대한 철저한 봉쇄를 명령했다. 이는 베네수엘라 정부의 최대 자금줄인 석유 수출을 차단해 마두로 대통령 퇴출을 가속하려는 전략으로 관측되고 있다. 마두로 대통령 역시 이에 대해 “우리 정부를 위협해 석유를 훔치려는 수작”이라며 강하게 반발했다.
미국이 군사적 압박 수위를 높이는 가운데 베네수엘라군도 미국의 위협에 굴복하지 않겠다는 입장을 밝혔다. 블라디미르 파드리노 로페스 국방부 장관은 “미국 정부의 저속하고 오만한 협박에 우리는 겁먹지 않는다”라면서 “그들의 자백을 통해 드러난 석유 침탈 야욕을 막아낼 것”이라고 말했다.
국제사회에서는 긴장 완화를 촉구하는 목소리가 나왔다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 “말의 힘은 총의 힘을 능가할 수 있다”면서 미국과 베네수엘라 정상 간 대화를 촉구했고, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 “베네수엘라에서의 유혈 사태를 막기 위해 유엔이 행동에 나설 것”을 요구했다.
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이날 마두로 대통령과 전화 통화를 하고 ‘유엔 회원국들이 국제법, 특히 유엔 헌장을 존중해야 한다’는 점을 강조하면서 “지역 안정을 위한 긴장 완화 필요성을 재확인했다”고 유엔 대변인이 전했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사