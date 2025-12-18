국세청, ‘20대 청년 과로사 의혹’ 런베뮤 특별 세무조사
국세청이 유명 베이커리인 ‘런던베이글뮤지엄’을 상대로 특별 세무조사에 착수했다.
18일 관련 업계에 따르면 서울지방국세청은 이날 서울 종로구에 있는 런던베이글뮤지엄 운영사 엘비엠에 조사관을 보내 세무 관련 서류를 확보했다.
구체적인 조사 사유는 파악되지 않았다.
국세청은 이와 관련해 “개별 납세자에 대한 세무조사 등 정보는 확인할 수 없다”고 밝혔다.
이번 조사는 런던베이글뮤지엄이 20대 직원 과로사 의혹으로 근로환경 개선 작업을 벌이는 상황에서 진행됐다. 런던베이글뮤지엄은 직원 과로사 의혹과 관련해 고용노동부 근로감독을 받고 있다.
런던베이글뮤지엄 인천점에서 근무하던 A씨(26)는 지난 7월 16일 오전 8시20분쯤 회사 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 유족 측은 A씨가 신규 지점 개업 준비와 운영 업무를 병행하며 극심한 업무 부담을 겪었다고 주장했다.
유족이 A씨 카카오톡 대화 내용과 대중교통 이용 내역 등을 토대로 근로 시간을 추산한 결과, 고인은 사망 전 일주일 동안 80시간12분 가까이 일한 것으로 나타났다.
아울러 사망 전 12주 동안은 매주 평균 60시간21분 일한 것으로 추정됐다. 근로복지공단이 정하는 급성·단기·만기 과로에 해당한다.
런던베이글뮤지엄 측은 ‘주 80시간 근무’ 등 유족 일부 주장은 사실과 다르다는 입장을 밝혔다가 직원 입단속 정황 등이 드러나자 결국 사과했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
