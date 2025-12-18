정승욱 무안공항발전협의회 대표, 20일 출판기념회 개최
‘기본소득 30만원 시대’ 출간
정승욱 사단법인 무안국제공항발전협의회 공동대표는 20일 오후 4시 전남 무안군 남악복합주민센터에서 자신의 저서 ‘기본소득 30만원 시대’ 출판기념회를 연다고 18일 밝혔다.
정 대표는 이번 출판기념회를 통해 주민참여형 재생에너지 정책 발전 방향을 제시할 방침이다.
그는 이 책을 통해 “농어촌의 소득을 실질적으로 높이기 위해서는 서유럽과 일본에서 이미 법제화돼 시행 중인 주민참여형 개발 방식으로 전환하는 것이 바람직하다”고 대안을 제시했다.
이어 “주민이나 기초지자체가 지분 20~30%를 소유하고 매달 현금 배당을 받는 구조를 설계하면, 별도의 예산 투입 없이도 실질적인 기본소득 창출이 가능하다”면서 “풍력 터빈이 돌아갈 때 ‘시끄럽다’가 아니라 ‘이번 달 배당이 얼마일까’를 먼저 떠올리게 될 것”이라고 말했다.
정 대표는 특히 “1인당 월 30만원 이상의 기본소득은 청년과 젊은 세대가 지역을 떠나지 않거나 귀농·귀어를 선택하는 중요한 마중물이 될 수 있다”며 “이미 일본에서는 월 3만엔, 서유럽에서는 250유로 수준의 기본소득이 실험·논의되고 있다”고 강조했다.
내년 6·3지방선거 무안군수 선거 출마를 준비중인 정 대표는 1988년 세계일보 견습기자 1기로 입사해 청와대 출입기자, 국회팀장, 도쿄 특파원, 논설위원, 편집부국장 등을 거친 언론인 출신이다. 제20대 대선에서는 더불어민주당 이재명 후보 언론총괄 특보를 역임하기도 했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
