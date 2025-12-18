현대카드, 금융소비자보호 평가 2회 연속 ‘양호’
현대카드가 금융감독원의 금융소비자보호 실태 평가에서 2년 연속 ‘양호’ 등급을 받았다. 카드업계에서 양호 등급을 받은 곳은 현대카드가 유일하다.
현대카드 측은 18일 “이번 실태 평가로 전 금융권에 걸쳐 가장 우수한 금융소비자보호 시스템을 보유하고 있다고 인정받았다”며 “2회 연속으로 양호 등급을 받은 금융사는 현대카드가 유일하다”고 말했다.
앞서 금감원은 ‘2025년도 금융소비자보호 실태평가’에서 29개 금융회사 가운데 현대카드와 라이나생명에 두 번째로 높은 등급인 양호 등급을 부여했다. 가장 높은 등급인 ‘우수’를 받은 곳은 없었다. ‘보통’은 19곳, ‘미흡’은 8곳이었다.
이번 금융소비자보호 실태 평가에서 금감원은 현대카드에 대해 “소비자 보호 경영 전략을 전사적으로 수립하고 모집인 완전 판매 모니터링 시스템을 구축해 이상징후 발견 시 교육과 현장점검 등 사후 조치를 적절히 수행했다”고 설명했다.
현대카드 관계자는 “그동안 금융소비자 보호를 위한 다양한 활동을 지속해서 추진해 왔으며 이를 체계화해 회원의 권익을 실질적으로 높이는 데 집중해 왔다”며 “앞으로도 소비자 보호를 최우선 가치로 삼고 보호 체계 고도화와 내부통제 강화를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
