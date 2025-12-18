울진군 주민들 “신한울 3·4호기 건설 중단하라”…이주대책 놓고 갈등 격화
경북 울진에 건설이 재추진 중인 신한울 원자력발전소 3·4호기를 둘러싸고 지역 주민들의 반발이 거세지고 있다. 주민들은 정부의 정책 변화로 피해가 발생했다며 공사 중단과 집단 이주를 요구하고 있다.
울진군 고목2리 이주대책위원회는 지난 15~16일 잇따라 집회를 열고 정부와 한국수력원자력, 울진군을 상대로 신한울 3·4호기 건설 즉각 중단과 주민 생존권 보장을 촉구했다.
대책위는 이주 대상 기준과 공사장 도로 안전 문제를 둘러싼 한수원과 울진군의 태도를 강하게 비판하며 향후 법적 대응도 예고했다.
남효순 대책위 공동위원장은 국민일보와 통화에서 “문재인 정부 당시 중단됐던 원전건설 사업이 윤석열 정부에서 재추진되면서, 정부 정책 변경에 따른 피해는 고스란히 지역 주민의 몫이 됐다”고 밝혔다.
이어 “2023년 원전 건설이 다시 결정됐지만, 이주민 선정 등은 주민들의 의견 수렴 절차와 동의 없이 예전 기준 그대로 정한 것은 문제가 있다”고 주장했다.
갈등의 핵심은 이주 대상 기준 시점이다. 대책위에 따르면 한수원은 원전 건설 백지화 이전인 2014년 12월 기준을 적용해야 한다는 입장이다. 반면 주민들은 2023년 6월 16일 실시계획 승인일을 기준으로 삼아야 한다며 맞서고 있다.
기준 시점이 바뀌면 이주 대상 가구 수가 달라져 보상 규모에도 큰 차이가 생긴다. 현재 주민 약 120가구가 한수원을 상대로 이주와 관련한 행정소송을 대구지법에 제기해 진행 중이다.
이에 대해 한울원자력본부는 “이주 대상자 선정은 토지보상법 등 관련 법령에 근거해 추진하고 있다”고 설명했다.
대책위는 울진군의 행정 대응도 강하게 비판하고 있다. 손병복 울진군수가 한수원 한울원자력본부장 출신인 점을 지적하며 “군청이 주민보다 한수원의 입장을 대변하고 있다”고 주장했다.
일부 주민들은 군수 사퇴와 군의회 해산까지 요구하며 투쟁 강도를 높이고 있다.
대책위는 앞으로 이주 대책 마련과 공사장 안전 확보를 요구하는 천막 농성과 함께 매주 월요일 집회를 열고 본격적인 투쟁을 이어갈 계획이다.
남효순 대책위 공동위원장은 “주민들의 이주 문제와 안전대책이 마련될 때까지 계속해서 계속 집회를 이어갈 것”이라고 말했다.
공사장 인근 주민의 안전도 문제다. 우회도로와 공사 전용도로 없이 공사를 하면서 주민 안전과 생명에 중대한 위협을 가하고 있다.
임원식 대책위 공동위원장은 현장 인근에서 교통사고로 지역 주민 1명이 사망한 사고를 언급하며 “집단 이주 문제도 그렇고 공사가 진행되면서 주민 안전과 생명에 위협을 느낀다”라고 말했다.
한울원전 관계자는 “(공사는)주변 지역주민의 안전을 최우선으로 한 교통대책을 수립해 철저하게 이행하고 있다”면서 “법과 원칙을 준수하고 안전한 원자력발전소 건설과 지역 주민 상생을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
