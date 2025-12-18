울진군 주민들 “신한울 3·4호기 건설 중단하라”…이주대책 놓고 갈등 격화

경북 울진군 고목2리 이주대책위원회가 신한울 3·4호기 건설 즉각 중단과 주민 생존권 보장을 촉구하는 집회를 하고 있다. 고목2리 이주대책위원회 제공

이에 대해 한울원자력본부는 “이

주 대상

자 선정은 토지보상법 등 관

련 법령에 근거해 추진하고 있다”고 설명

했

다.

