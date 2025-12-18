조달청 ‘혁신제품 시범구매 기본계획’ 발표…예산 310억↑

내년 혁신제품 시범구매 예산은 전년 대비 310억원 늘어난 839억원이 책정됐다. 인공지능(AI) 등 기술선도 분야, 국민체감 서비스 분야, 사회적 책임 분야를 집중 지원할 예정이다.

민원 응대 및 보고서 작성 등 공통 행정 AI 제품은 조달청이 직접 구매해 공공기관이 사용토록 지원할 계획이다.

일상 속 불편함 해소와 재난·범죄 예방을 위해 국민이 직접 제안한 아이디어 제품, AI 지원사업을 통해 발굴된 혁신제품, 안전장비 및 재해·재난 예방·대응 제품도 적극 구매한다.

수출선도형 시범구매 사업 예산의 경우 해외에서 인지도와 경쟁력이 높은 의료·바이오·스마트팜 분야 위주로 지원한다. 현지에 추가 도입계획이 있는 기관을 우대해 수출성과를 높인다는 계획이다.

백승보 조달청장은 “혁신제품 시범구매는 공공구매 확산의 마중물이 될 뿐 아니라 파급효과가 크다”며

“AI 대전환, 초혁신 경제 등 주요 정책과의 연계를 통해 선도 경제로의 전환을 든든히 뒷받침하고, 사회적 책임은 확대해 공공조달 개혁을 성공적으로 완수하겠다”고 말했다.