조달청 ‘혁신제품 시범구매 기본계획’ 발표…예산 310억↑
조달청이 18일 조달정책심의회를 열고 ‘2026년도 혁신제품 시범구매 기본계획’을 확정했다.
내년 혁신제품 시범구매 예산은 전년 대비 310억원 늘어난 839억원이 책정됐다. 인공지능(AI) 등 기술선도 분야, 국민체감 서비스 분야, 사회적 책임 분야를 집중 지원할 예정이다.
먼저 로봇·드론·스마트팩토리 등 AI 융복합제품과 AI 기반의 디지털 서비스, 복지·고용, 납세관리, 신약심사 등 공공 AI의 초기판로를 제공한다. 연구개발(R&D) 성공제품 및 K-바이오, 소·부·장 제품 등 초혁신기술 제품의 시범구매도 확대한다.
민원 응대 및 보고서 작성 등 공통 행정 AI 제품은 조달청이 직접 구매해 공공기관이 사용토록 지원할 계획이다.
일상 속 불편함 해소와 재난·범죄 예방을 위해 국민이 직접 제안한 아이디어 제품, AI 지원사업을 통해 발굴된 혁신제품, 안전장비 및 재해·재난 예방·대응 제품도 적극 구매한다.
특히 지자체·지역테크노파크·연구개발특구와 함께 지역 특화산업을 혁신제품으로 발굴하고 사업화를 촉진한다.
수출선도형 시범구매 사업 예산의 경우 해외에서 인지도와 경쟁력이 높은 의료·바이오·스마트팜 분야 위주로 지원한다. 현지에 추가 도입계획이 있는 기관을 우대해 수출성과를 높인다는 계획이다.
혁신제품을 자체 구매하거나 추가 구매계획이 있는 공공기관은 우대하며, 성능이 미흡한 제품은 재도전 기회를 부여한다.
백승보 조달청장은 “혁신제품 시범구매는 공공구매 확산의 마중물이 될 뿐 아니라 파급효과가 크다”며 “AI 대전환, 초혁신 경제 등 주요 정책과의 연계를 통해 선도 경제로의 전환을 든든히 뒷받침하고, 사회적 책임은 확대해 공공조달 개혁을 성공적으로 완수하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사