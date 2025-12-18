충북도립파크골프장 개장…내년 3월까지 무료
도내 최대 7만㎡ 45홀
충북도는 18일 도내 최대 규모의 충북도립파크골프장 개장식을 갖고 내년 3월까지 시범 운영에 들어갔다.
도는 47억원을 들여 청주시 청원구 내수읍 동물위생사업소 축산시험장 초지 7만722㎡에 45홀의 파크골프장을 조성했다.
도는 19일부터 내년 3월 31일까지 시범 운영을 진행한다. 운영시간은 월요일을 제외한 오전 8시부터 오후 5시까지다.
이 기간 대상은 충북도민에 한하고 별도의 예약 절차 없이 하루에 300명 선착순으로 무상 이용 가능하다. 다만 1로 끝나는 날짜는 인구감소지역인 제천, 보은, 옥천, 영동, 괴산, 단양지역 주민들만 이용할 수 있다.
김영환 지사는 “도립파크골프장은 기존 초지를 활용한 합리적이고 지속 가능한 공공체육시설로 도민 누구나 부담 없이 찾을 수 있는 열린 생활체육 공간”이라며 “충북을 대표하는 생활체육과 여가의 거점으로 육성하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사