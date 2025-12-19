‘바레-’에 매혹된 소년은 어떻게 ‘한국 발레의 아버지’ 됐을까

한국문화예술위원회 아르코예술기록원, ‘무용가 임성남 컬렉션’ 공개

3월 27일까지 본원 열람실에서 ‘임성남, 바레-에서 발레로’ 전시



한국문화예술위원회 아르코예술기록원 본원에서 지난 9일 개막한 ‘원 테이블5: 임성남, 바레-에서 발레로’ 전시에서 선보이는 임성남의 젊은 시절 모습. 1950년대 임성남이 출연한 발레 ‘장미의 정’(왼쪽)과 ‘백조의 호수’에 출연한 모습. (c)한국문화예술위원회 아르코예술기록원

임성남 유족, 지난 2010년 아르코에 자료 기탁



한국문화예술위원회 아르코예술기록원 본원에서 지난 9일 개막한 ‘원 테이블5: 임성남, 바레-에서 발레로’ 포스터. (c)한국문화예술위원회 아르코예술기록원

한국 최초 직업발레단 서울발레단 입단



지난 11일 임성남 초대 국립발레단장의 부인 김행옥(오른쪽에서 두 번째) 여사와 김긍수(왼쪽부터). 박희태, 김순정, 김명순 등 60~70대 전직 국립발레단 단원들이 ‘원 테이블5: 임성남, 바레-에서 발레로’ 전시를 둘러보고 있다. 오른쪽 끝은 임성남 평전을 쓴 무용 평론가 장광열.

일본 하토리-시마다 발레단에서 활동



임성남 초대 국립발레단장의 부인 김행옥 여사가 ‘원 테이블5: 임성남, 바레-에서 발레로’ 포스터를 어루만지고 있다. 최현규 기자

임성남아 일본 유학 시절 쓴 일기. ‘발레와 나의 생활’이란 제목을 단 표지 다음장에 일기를 쓰기 시작하며 “예술은 작자의 심경이 다난곡절일 때 보다 더 걸작을 낳는다”(1950년 11월 11일)라는 글이 쓰여 있다. (c)한국문화예술위원회 아르코예술기록원

귀국 이후 한국 발레의 기반 다져



임성남이 1950~1960년대 활동했던 공연의 포스터. 임성남 발레단의 1959년(왼쪽부터)과 1961년 공연 포스터. 오른쪽은 국립무용단이 창설된 이후인 1964년 공연 포스터. (c)한국문화예술위원회 아르코예술기록원

1962년부터 30년간 국립발레단장 역임



임성남이 안무 또는 재안무한 국립발레단의 공연들. 왼쪽부터 1974년 창작 발레 ‘지귀의 꿈’, 1975년 ‘지젤’, 1977년 ‘백조의 호수’ 초연 포스터. (c)한국문화예술위원회 아르코예술기록원

탄생 100주년 맞춰 국립발레단도 기념작업 준비



한국문화예술위원회 아르코예술기록원이 전시중인 ‘원 테이블5: 임성남, 바레-에서 발레로’ 의 자료 설명. (c)한국문화예술위원회 아르코예술기록원

임성남은 오랫동안 무용수로 무대에 서는 한편 안무가로서 1960년대엔 ‘지귀의 꿈’ ‘처용’ 등 한국적 창작 발레를 개척했다. 1970년대 이후엔 ‘지젤’ ‘백조의 호수’ ‘코펠리아’ 등 클래식 발레 전막 공연을 한국에서 올리기 위해 노력했다. 그 자신이 재안무를 하는가 하면 해외 안무가들을 초청해 국제적 수준의 레퍼토리들을 늘리며 국립발레단을 이끌었다.

김행옥 여사가 남편인 임성남 전 국립발레단장의 생전 목소리를 듣고 있다. (c)한국문화예술위원회 아크로예술기록원