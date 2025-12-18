김포 특수학교 인근 파크골프장 논란, 협회 “시민 위한 공공체육 시설”
“공공체육시설 왜곡 안 돼…사실 기반 논의 필요”
경기 김포시가 특수학교 인근에 파크골프장을 조성하는 것을 두고 학부모 반발이 이어지는 가운데 김포시 파크골프협회가 “파크골프장은 김포시 전체 시민을 위한 공공체육시설”이라고 공식 입장을 밝혔다.
김포시 파크골프협회는 18일 성명을 통해 “솔터체육공원 파크골프장 조성과 관련해 사실과 다른 주장이 반복적으로 확산되고 있다”며 “공공체육시설 조성 취지와 운영 원칙이 왜곡돼서는 안 된다”고 밝혔다.
협회는 해당 파크골프장이 고령층의 건강 증진과 장애인 체육활동 기반 확충, 생활체육 활성화를 위해 김포시가 추진하는 전 시민 대상 공공체육시설이라고 설명했다. 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있도록 설계된 통합형 시설로, 특정 기관이나 집단만을 위한 공간이 아니라는 것이다.
논란의 핵심으로 지목된 학교 인접 ‘유아숲’ 공간에 대해서도 협회는 “도시공원법상 시유지 공원부지로, 모든 시민이 이용할 수 있는 공공자산”이라며 “학교가 교육 목적으로 활용해 온 것은 사실이나, 공공부지를 사유지에 준해 고정적으로 사용해 달라는 요구는 공공시설 운영 원칙에 부합하지 않는다”고 주장했다.
이어 “최근 일부에서 제기하는 ‘충분한 협의 부재’ ‘약속 불이행’ ‘교육권·생존권 침해’ 등의 표현은 과도하다”며 “협의록이 입증하듯 김포시와 새솔학교는 학생 안전을 최우선으로 두고 1년 이상 지속적으로 협의해 왔고, 학교 측 요구사항도 상당 부분 반영됐다”고 밝혔다.
협회는 “사실과 다른 주장이나 과도한 불안 조성으로 공공정책이 흔들려서는 안 된다”며 “공공체육시설의 조성과 운영은 객관적 사실에 기반한 논의 위에서 이뤄져야 한다”고 강조했다.
그러면서 “파크골프장은 새솔학교 학생을 포함한 장애인, 고령층, 일반 시민 모두가 안전하게 이용할 수 있는 모범적인 통합체육시설이 될 것”이라며 “새솔학교 학생들이 참여할 수 있는 교육·체육 프로그램도 김포시와 함께 적극 검토하겠다”고 덧붙였다.
김포시는 앞서 마산동 솔터체육공원에 43억원을 들여 18홀 규모의 파크골프장을 조성 중이며, 내년 봄 개장을 목표로 하고 있다. 이에 대해 새솔학교 학부모들은 학습권 침해와 학생 안전 문제를 제기하며 대책 마련을 요구하고 있다.
협회는 “새솔학교와의 협의는 앞으로도 이어가며 협회는 상생의 정신으로 모든 의견을 경청하고 조율하겠다”며 “그러나 사실과 다른 주장, 과도한 불안 조성, 공공시설의 전유화를 요구하는 행위는 지역사회 전체의 공익을 해칠 수 있다”고 우려했다.
