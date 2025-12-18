李 대통령 “왜 호남엔 카지노 없나”…새만금 복합리조트 논의 재부상

李 대통령 “왜 호남엔 카지노 없나”…새만금 복합리조트 논의 재부상
‘공공 운영’ 언급에 전북서 오픈 카지노 유치 주장
이재명 대통령이 “왜 호남에는 카지노가 없느냐”고 언급한 이후 전북지역에서 새만금 카지노 복합리조트 유치 논의가 다시 고개를 들고 있다.
이 대통령은 지난 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 문체부 업무보고에서 외국인 카지노 인허가 정책과 관련해 “카지노는 국가가 특수한 목적으로 허가한 일종의 도박장인데, 상당한 수익이 나는 사업을 특정 민간에 맡기는 것이 타당한지 의문”이라며 “공공이 운영해 수익을 공적으로 환원하는 구조를 검토할 필요가 있다”고 말했다.
현재 국내 카지노 18곳 가운데 17곳은 외국인 전용이며, 이 중 다수가 민간 사업자가 운영 중이다. 대통령 발언은 카지노 산업 전반의 운영 구조와 공공성에 대한 문제 제기로 받아들여진다.
이 대통령은 지역적 편중 문제도 짚었다. 전국 카지노 분포를 살피던 중 “호남에는 외국인 전용 카지노가 왜 없느냐. 수요가 없어서인가”라고 질문했고, 최휘영 문화체육관광부 장관은 “지자체의 유치 요청은 있으나, 수요 조사 결과는 아직 긍정적이지 않다”고 답했다.
이에 이 대통령은 “외국인 관광객 수요가 없는데 지자체는 왜 요청하느냐”고 재차 물었고, 최 장관은 “카지노가 있으면 관광객이 늘 수 있다는 기대도 있어 검토 중”이라고 설명했다.
이 같은 발언 이후 전북에서는 새만금을 중심으로 카지노 복합리조트 논의가 다시 주목받고 있다. 전북에서는 새만금 개발 재원 확보와 관광 활성화를 위한 수익 창출형 사업으로 카지노를 포함한 복합리조트 구상이 과거부터 꾸준히 거론됐다.
2016년에는 김관영 전북지사가 국회의원 시절 내국인 출입 카지노를 포함한 복합관광타운 도입 필요성을 제기했고, 2021년 새만금개발청의 2단계 기본계획 재정 분석 용역에서도 외국인 전용 카지노를 포함한 복합리조트 방안이 제시됐다. 최근에는 새만금개발공사 측이 관광 활성화를 위한 복합리조트 필요성을 공개적으로 언급하면서 지역사회에서 찬반 논의가 다시 이어지고 있다.
이와 관련해 전북특별자치도발전연합회는 18일 전북도의회에서 기자회견을 열고 새만금에 오픈 카지노를 포함한 복합리조트 유치를 요구했다. 연합회는 새만금 개발 지연 문제를 지적하며 공항과 RE100 산업단지 등 핵심 인프라 사업과 함께 복합리조트 도입 논의가 병행돼야 한다고 주장했다.
다만 사행성 조장 우려와 사회적 합의, 외국인 관광 수요에 대한 실증적 검토 등은 여전히 과제로 남아 있다. 대통령이 언급한 ‘공공형 카지노’ 구상이 정책으로 구체화될 경우 새만금을 포함한 비수도권 지역의 관광·개발 전략 전반에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
