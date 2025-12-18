AI 시대 급식 변화 디자인…누비랩, 영양사 포럼 개최
누비랩은 ‘AI 시대, 급식의 변화를 디자인하다’를 주제로 ‘2025 누비랩 포럼’을 개최했다고 18일 밝혔다.
이번 포럼에는 학교·공공기관·기업·병원 등 다양한 급식 현장에서 근무 중인 영양사 40여명이 참석해, AI 기술을 실제 급식 운영에 적용한 사례와 변화하는 영양사 업무 환경에 대해 논의했다. 기술 소개 중심의 행사가 아닌, 현장 실무에 AI 데이터를 어떻게 활용하고 있는지를 중심으로 프로그램이 구성된 것이 특징이다.
푸드테크 및 스마트급식 분야에서 AI 활용 논의는 꾸준히 이어져 왔지만, 영양사의 업무 관점에서 AI 활용 사례를 심층적으로 다룬 포럼은 드문 편이다. AI 푸드테크 기업 누비랩은 이번 행사를 통해 AI가 영양사의 업무를 대체하는 기술이 아니라, 판단과 의사결정을 지원하는 도구로 어떻게 활용될 수 있는지를 조명했다.
발표 세션에는 실제 급식 현장에서 AI 기반 솔루션을 활용하고 있는 영양사들이 연사로 참여했다. 동은정 영양사(모나미), 김민경 영양사(아워홈), 김보영 영양사(진주랑)가 연사로 나서, 각기 다른 급식 환경에서 AI 데이터를 운영에 적용한 경험을 공유했다.
특히 김보영 영양사는 방송 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 ‘흑백요리사2’에 출연한 바 있는 현장 전문가로, 급식 현장에서의 실질적인 변화와 영양사 역할의 확장 가능성에 대해 소개해 참석자들의 관심을 끌었다.
연사들은 어린이집, 기업, 공공 급식 등 서로 다른 환경에서 ▲섭취 데이터 분석 ▲급식 만족도 설명 방식의 변화 ▲운영 개선 포인트 도출 과정 등을 사례 중심으로 설명하며, 기존에 경험과 감각에 의존하던 급식 관리 방식이 데이터 기반 의사결정으로 전환되는 과정을 공유했다.
참석자들은 “AI가 영양사의 일을 대신하는 것이 아니라, 판단을 보다 빠르고 명확하게 하는 도구라는 점이 인상적이었다”며 현장에서 바로 적용 가능한 실무 사례에 높은 관심을 보였다.
행사는 세션별 자유 이동이 가능한 참여형 프로그램으로 운영됐으며, 포럼 종료 후에는 서로 다른 위탁급식업체 및 기관에 소속된 영양사들이 자연스럽게 교류하는 네트워킹 시간도 이어졌다. 참석자들은 평소 공유하기 어려웠던 현장 경험과 고민을 나누며, 실질적인 정보 교류의 장이 마련됐다는 평가를 내놨다.
누비랩 관계자는 “이번 포럼은 일회성 행사가 아니라, AI로 인한 급식 현장의 변화 과정을 함께 기록하고 공유하는 출발점”이라며 “향후에도 급식 환경별 사례와 영양사 중심의 논의를 이어가는 자리를 지속적으로 마련할 계획”이라고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사