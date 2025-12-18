“기억하라 12·29”…제주항공 참사 1주기 전국서 추모행사
1주기 앞두고 추모 분위기 고조
20일 서울서 전국시민추모대회
12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 앞두고 전국 곳곳에서 희생자들을 기리는 추모행사가 열린다.
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회와 국토교통부는 ‘기억하라 12·29’를 주제로 참사 1주기 추모행사를 개최한다고 18일 밝혔다.
먼저 오는 20일 오후 2시 서울 종로구 보신각에서 ‘전국 시민추모대회’가 진행된다. 또 22일에는 일주일간 무안국제공항과 전국에 분향소가 마련되고, 재난 참사 피해자들의 권리 회복을 위한 원탁회의 형식의 토론회가 광주 동구 전일빌딩245에서 열린다.
22∼28일에는 무안국제공항 내 ‘공항 순례길’ 프로그램이 운영된다. 또 공항 곳곳에 참사 당시를 기록한 사진 등이 전시된다.
참사 1주기 이틀 전인 27일에는 광주 동구 5·18민주광장에서 시민추모대회가, 28일에는 무안국제공항에서 희생자를 추모하는 종교행사가 각각 개최된다.
참사 당일인 29일에는 국토부와 유가족협의회가 주관하는 공식 추모식이 무안공항에서 개최된다. 이날 추모식에는 유가족, 정부, 국회 관계자 등 1200여명이 모여 희생자들을 애도하고, 항공사고 재발방지를 다짐할 예정이다. 추모식은 참사 발생 시각인 오전 9시3분부터 1분간 광주·전남 전역에 추모사이렌이 울리며 시작된다.
희생자들을 기리는 추모공연도 열린다. 광주시는 오는 26일과 27일 오후 광주예술의전당 대극장에서 ‘12·29 여객기 참사 1주기 추모공연’을 열어 희생자들을 추모하고, 유가족과 참사현장에서 헌신한 자원봉사자, 시민들을 위로할 계획이다.
27일 열리는 추모음악회에선 광주시립교향악단이 ‘179명의 이름을 기억하며’를 주제로 참사 희생자 179명 한 사람 한 사람을 기억하고, 떠올릴 수 있는 음악을 선보인다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사