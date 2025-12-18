재난 비상금 줄여 단체 차량 지원…하남시의회 예산안에 시민 반발
“재난 비상금이 쌈짓돈인가” 하남시민들, 시의회 ‘예산 폭거’에 분노
경기 하남시의회가 재난 대응을 위한 예비비를 삭감해 특정 단체 지원 예산을 늘리려고 하는 결정에 대해 시민들의 분노와 비판이 거세지고 있다.
18일 하남시와 시의회에 따르면 하남시의회 예산결산특별위원회는 2026년도 본예산 심의 과정에서 총 8개 사업에 대해 3억5000만원을 증액해 본회의에 상정했다.
증액된 예산에는 새마을운동 단체 차량 구입 지원, 문화원 차량 구입, 월남전참전자회 차량 구입 지원, 산곡초 통학버스 지원, 미사경정공원 활용방안 연구용역 등이 포함됐다.
시민들의 반발이 집중되는 지점은 재원 마련 방식이다. 시의회는 해당 예산을 재난 대응을 위한 일반예비비에서 충당하기로 했다.
현재 하남시의 일반예비비는 약 10억원으로 전체 예산의 0.11% 수준에 불과한데, 이 가운데 35%를 삭감해 신규 사업에 사용하는 것은 시민의 생명과 안전을 담보로 한 결정이라는 지적이 나오고 있다.
특히 해당 사업들이 긴급한 민생 현안과는 거리가 있다는 점에서 비판의 수위가 높다. 시민들은 재난 발생 시 사용돼야 할 최소한의 비상자금을 단체 차량 구입 등으로 전용하는 것은 예산의 본래 취지를 망각한 행태라고 지적하고 있다.
예산 편성 과정에 대한 문제 제기도 이어지고 있다. 해당 사업들은 보조금 심의나 부서 간 사전 협의 등 기본적인 행정 절차를 거치지 않은 채 예산안에 반영됐다. 이에 대해 시민사회와 행정 내부에서는 “시민 세금으로 조성된 예산을 충분한 검토 없이 끼워 넣었다”는 비판이 나온다.
이 같은 여론 속에서 이현재 하남시장은 이날 열린 제344회 하남시의회 제3차 본회의에서 시의회의 증액안에 대해 부동의 입장을 밝혔다. 이 시장은 “신규 사업의 필요성은 추후 추가경정예산을 통해 검토하는 것이 바람직하다”며 재난 예비비의 중요성을 강조했다.
시민들의 시선은 갈수록 냉담해지고 있다. 한 시민은 “재난이 언제 닥칠지 모르는 상황에서 예비비를 줄이는 것은 시민 안전을 가볍게 여기는 것”이라며 “단체 지원보다 먼저 지켜야 할 것은 시민의 생명과 일상”이라고 말했다.
이번 논란으로 2026년도 예산안이 기한 내 처리되지 못할 경우 준예산 체제로 전환될 가능성도 제기된다. 준예산이 현실화되면 내년 초부터 신규 민생 사업과 교육·복지 정책 추진에 차질이 불가피해, 예산 편성을 둘러싼 시의회의 판단을 향한 시민들의 비판은 더욱 거세질 전망이다.
