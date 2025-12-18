‘기부를 일상으로’… 엘포인트 앱에서 ‘고향사랑기부’한다

손석호 롯데멤버스 광고플랫폼 팀장 인터뷰

위기브 협업…세액공제·포인트 적립 더해 진입장벽 낮춰

“4300만 회원 일상 속에 기부 경험 심는 기회”

손석호 롯데멤버스 광고플랫폼팀 팀장이 고향사랑기부제 활성화를 위한 ‘일상형 기부’ 기획 방향을 밝히고 있다. 롯데멤버스 제공

연말이 다가오면 기부에 대한 관심도 함께 높아진다. 하지만 막상 참여하려 하면 절차가 번거롭고 체감되는 보상이 적어 망설여지기도 한다. 이런 가운데 기부에 포인트 적립과 생활 속 혜택을 결합한 새로운 시도가 눈길을 끌고 있다. ‘기부는 어렵다’는 인식의 틀을 깨면서 고향사랑기부제를 일상의 유익한 선택으로 이끌어낸 변화로 평가받는다.



국내 최대 멤버십 플랫폼을 운영하는 롯데멤버스는 최근 엘포인트 앱 안에 고향사랑기부 창구를 마련했다. 4300만 명이 이미 사용하고 있는 멤버십 플랫폼에서 기부가 가능하도록 구조를 바꾼 것이다. 기존의 세액공제와 답례품 혜택에 엘포인트 적립까지 더해, 기부의 진입 장벽을 크게 낮췄다.



롯데리아 매장에 설치된 고향사랑기부 QR코드를 스마트폰으로 촬영해 기부에 참여하는 모습.

이 프로모션은 롯데멤버스 광고플랫폼팀 손석호 팀장(47)이 기획을 맡았다. 18일 서울 중구 롯데멤버스 본사에서 만난 손 팀장은 “고향사랑기부제가 가진 공익적 가치에 주목하면서도, 참여를 가로막는 현실적인 장벽을 먼저 들여다봤다”면서 “기부할 마음은 있지만 과정이 복잡하고 혜택이 와닿지 않는다는 점이 문제”라고 진단했다. 그는 기부를 ‘권유해야 하는 일’이 아니라 ‘스스로 선택하고 싶어지는 경험’으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다.



이를 위해 롯데멤버스는 고향사랑기부제 민간 플랫폼 ‘위기브’와 협업했다. 위기브가 보유한 제도 운영 경험과 지자체 네트워크에 롯데멤버스의 멤버십 인프라를 결합, 엘포인트 앱 안에서 간편하고 안정적인 기부가 가능하도록 했다. 손 팀장은 “회원들이 기부 과정에서 느끼는 불편과 불안을 최소화하는 것이 무엇보다 중요했다”며 “신뢰할 수 있는 파트너와의 협업이 필수적이었다”고 설명했다.



엘포인트 앱에서 고향사랑기부 참여 화면을 통해 기부 절차와 혜택을 확인할 수 있다.

혜택 설계 역시 기획의 핵심이었다. 단순히 세액공제에 머무르지 않고, 엘포인트 적립률을 단계적으로 확대해 기부의 만족도를 높였다. 여기에 롯데리아와의 협업을 더해 기부 경험을 일상으로 끌어왔다. 전국 매장에서 QR코드를 통해 바로 기부할 수 있도록 하고, 연말에는 기부 지역과 관계없이 인기 메뉴 쿠폰을 제공했다. 기부를 ‘어려운 결심’이 아닌 ‘자연스러운 선택’으로 인식하게 만드는 장치였다.



예기치 못한 상황에서도 기획의 방향은 유지됐다. 국가 전산 장애로 고향사랑기부 서비스가 일시 중단되자, 사전예약 방식으로 기부 구조를 전환하고 혜택을 강화하는 결정을 내렸다. 참여자의 불편을 최소화하고 기부 경험의 흐름을 끊지 않는 데 초점을 맞춘 대응이었다.



손석호 롯데멤버스 광고플랫폼팀 팀장이 엘포인트 기반 고향사랑기부 프로모션 기획 배경에 대해 설명하고 있다.

이 같은 시도는 성과로 이어졌다. 현재까지 약 6만 명이 고향사랑기부에 참여했고, 누적 모금액은 7억 원을 넘어섰다. 연말 프로모션 효과를 감안하면 연내 20억 원 달성까지 내다보고 있다. 숫자 이상의 변화도 나타나고 있다. 기부금은 발달장애 아동 지원, 유기동물 보호, 지역 소상공인 매출 증대 등 실제 지역 현장에서 의미 있는 결과로 이어지고 있다.



롯데멤버스는 앞으로도 위기브와의 협업을 바탕으로 멤버십 데이터를 활용한 맞춤형 기부 추천, 그룹 계열사와의 연계 프로모션을 확대할 계획이다. 기부를 한 번의 이벤트가 아니라 반복 가능한 생활 습관으로 만들겠다는 구상이다.



손 팀장은 “좋은 기부란 자신의 작은 선택이 어떤 변화를 만들어내는지 분명히 느낄 수 있는 경험”이라며 “기부는 특별한 사람이 하는 일이 아니라, 누구나 일상에서 시작할 수 있다는 인식이 더 널리 퍼지길 바란다”고 말했다. 연말을 맞아 마음을 전하고 싶은 이들에게, 기부는 생각보다 가까운 선택지가 되고 있다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 연말이 다가오면 기부에 대한 관심도 함께 높아진다. 하지만 막상 참여하려 하면 절차가 번거롭고 체감되는 보상이 적어 망설여지기도 한다. 이런 가운데 기부에 포인트 적립과 생활 속 혜택을 결합한 새로운 시도가 눈길을 끌고 있다. ‘기부는 어렵다’는 인식의 틀을 깨면서 고향사랑기부제를 일상의 유익한 선택으로 이끌어낸 변화로 평가받는다.국내 최대 멤버십 플랫폼을 운영하는 롯데멤버스는 최근 엘포인트 앱 안에 고향사랑기부 창구를 마련했다. 4300만 명이 이미 사용하고 있는 멤버십 플랫폼에서 기부가 가능하도록 구조를 바꾼 것이다. 기존의 세액공제와 답례품 혜택에 엘포인트 적립까지 더해, 기부의 진입 장벽을 크게 낮췄다.이 프로모션은 롯데멤버스 광고플랫폼팀 손석호 팀장(47)이 기획을 맡았다. 18일 서울 중구 롯데멤버스 본사에서 만난 손 팀장은 “고향사랑기부제가 가진 공익적 가치에 주목하면서도, 참여를 가로막는 현실적인 장벽을 먼저 들여다봤다”면서 “기부할 마음은 있지만 과정이 복잡하고 혜택이 와닿지 않는다는 점이 문제”라고 진단했다. 그는 기부를 ‘권유해야 하는 일’이 아니라 ‘스스로 선택하고 싶어지는 경험’으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다.이를 위해 롯데멤버스는 고향사랑기부제 민간 플랫폼 ‘위기브’와 협업했다. 위기브가 보유한 제도 운영 경험과 지자체 네트워크에 롯데멤버스의 멤버십 인프라를 결합, 엘포인트 앱 안에서 간편하고 안정적인 기부가 가능하도록 했다. 손 팀장은 “회원들이 기부 과정에서 느끼는 불편과 불안을 최소화하는 것이 무엇보다 중요했다”며 “신뢰할 수 있는 파트너와의 협업이 필수적이었다”고 설명했다.혜택 설계 역시 기획의 핵심이었다. 단순히 세액공제에 머무르지 않고, 엘포인트 적립률을 단계적으로 확대해 기부의 만족도를 높였다. 여기에 롯데리아와의 협업을 더해 기부 경험을 일상으로 끌어왔다. 전국 매장에서 QR코드를 통해 바로 기부할 수 있도록 하고, 연말에는 기부 지역과 관계없이 인기 메뉴 쿠폰을 제공했다. 기부를 ‘어려운 결심’이 아닌 ‘자연스러운 선택’으로 인식하게 만드는 장치였다.예기치 못한 상황에서도 기획의 방향은 유지됐다. 국가 전산 장애로 고향사랑기부 서비스가 일시 중단되자, 사전예약 방식으로 기부 구조를 전환하고 혜택을 강화하는 결정을 내렸다. 참여자의 불편을 최소화하고 기부 경험의 흐름을 끊지 않는 데 초점을 맞춘 대응이었다.이 같은 시도는 성과로 이어졌다. 현재까지 약 6만 명이 고향사랑기부에 참여했고, 누적 모금액은 7억 원을 넘어섰다. 연말 프로모션 효과를 감안하면 연내 20억 원 달성까지 내다보고 있다. 숫자 이상의 변화도 나타나고 있다. 기부금은 발달장애 아동 지원, 유기동물 보호, 지역 소상공인 매출 증대 등 실제 지역 현장에서 의미 있는 결과로 이어지고 있다.롯데멤버스는 앞으로도 위기브와의 협업을 바탕으로 멤버십 데이터를 활용한 맞춤형 기부 추천, 그룹 계열사와의 연계 프로모션을 확대할 계획이다. 기부를 한 번의 이벤트가 아니라 반복 가능한 생활 습관으로 만들겠다는 구상이다.손 팀장은 “좋은 기부란 자신의 작은 선택이 어떤 변화를 만들어내는지 분명히 느낄 수 있는 경험”이라며 “기부는 특별한 사람이 하는 일이 아니라, 누구나 일상에서 시작할 수 있다는 인식이 더 널리 퍼지길 바란다”고 말했다. 연말을 맞아 마음을 전하고 싶은 이들에게, 기부는 생각보다 가까운 선택지가 되고 있다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지