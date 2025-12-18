[속보] 여의도역 신안산선 공사장서 7명 매몰…1명 심정지
서울 여의도역 인근 신안산선 공사 현장에서 노동자 7명이 매몰되는 사고가 18일 발생, 관계당국이 구조 중이다.
서울 영등포경찰서는 이날 오후 1시22분쯤 지하철 5호선 여의도역 2번 출구 앞 신안산선 지하차도 공사장에서 “철근이 무너져 사람이 깔렸다”는 신고를 접수했다고 밝혔다.
사고는 지하 80m 지점에서 발생했고, 작업자 7명이 매몰됐다고 한다.
이 중 1명인 50대 남성은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌다.
경찰과 소방당국은 발목 부상을 입은 경상자 1명을 포함한 나머지 인원을 구조하고 있다.
작업자 5명은 이날 오후 1시54분 기준 수직구로 대피한 상태인 것으로 전해졌다.
이번 사고로 영등포구 여의도동 의사당역대로~샛강역 방향 일부 교통이 통제되고 있다. 영등포구는 오후 2시13분 안전안내문자를 보내 우회해 운전할 것을 당부했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사