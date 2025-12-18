대전시, 상이군인 올림픽 ‘인빅터스 게임’ 최종 후보 도시 선정
대전시가 세계 상이 군인들의 재활과 정신을 기리는 축제인 ‘인빅터스 게임 2029’ 최종 개최 후보 도시로 선정됐다.
18일 시에 따르면 영국 인빅터스 게임 재단(IGF)은 대전과 미국 샌디에이고, 덴마크 올보르 등 3곳을 최종 유치 후보 도시로 확정했다.
이들 3개 도시는 향후 현장실사 및 유치신청서 제출 등의 절차를 통해 유치전을 벌이게 된다. 가장 중요한 관문인 최종 프리젠테이션은 내년 6월쯤 진행될 예정이다.
IGF는 대전이 최종 유치 후보국에 선정된 이유에 대해 “아시아 최초 인빅터스 게임이라는 역사적 의미가 있을 뿐 아니라 대회에 대한 비전도 뚜렷했다”며 “대회 이후에도 국내 상이군경의 재활 수요를 지원하고, 아시아 전역에서 인빅터스 운동의 확산을 촉진할 수 있는 가치 기반을 갖췄다”고 설명했다.
이장우 대전시장은 “인빅터스 게임은 단순한 스포츠 대회가 아닌 국제 사회에 기여하고 보훈 문화를 확산할 수 있는 절호의 기회”라며 “앞으로도 국가보훈부·대한민국상이군경회와 힘을 모아 유치 확정이라는 결실을 맺도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인빅터스 게임은 2014년 영국 해리 왕자가 창설한 대회로 국가를 위해 헌신하다 부상을 입은 참전용사들의 신체적·정신적 회복을 돕고 명예를 높이기 위해 마련됐다.
약 25개국 3000여명의 선수단이 참여하며 실내조정 역도 양궁 육상 수영 로드사이클 등 9개 종목에서 경쟁을 벌인다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
