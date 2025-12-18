대전시, 상이군인 올림픽 ‘인빅터스 게임’ 최종 후보 도시 선정

김종민(왼쪽부터) 대전시 복지국장, 캐롤라인데이비스 인빅터스재단 운영책임자, 유득원 대전시 행정부시장, 리차드 스미스 인빅터스재단 부대표, 진지혜 국가보훈부 보훈의료혁신과장, 임진숙 대전시 보훈정책추진단장. 대전시 제공

18일 시에 따르면 영국 인빅터스 게임 재단(IGF)은 대전과 미국 샌디에이고, 덴마크 올보르 등 3곳을 최종 유치 후보 도시로 확정했다.

이장우 대전시장은 “인빅터스 게임은 단순한 스포츠 대회가 아닌 국제 사회에 기여하고 보훈 문화를 확산할 수 있는 절호의 기회”라며 “

앞으로도 국가보훈부·대한민국상이군경회와 힘을 모아 유치 확정이라는 결실을 맺도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

실내조정 역도 양궁 육상 수영 로드사이클 등 9개 종목에서 경쟁을 벌인다.