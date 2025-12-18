모텔 세면대서 숨진 신생아, 경찰 “미필적 고의 살인” 판단
20대 친모 살인 혐의 구속영장 신청
경기 의정부시의 한 모텔에서 신생아가 숨진 채 발견된 사건과 관련해 경찰이 친모인 20대 여성에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다.
경기북부경찰청은 18일 A씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 경찰은 A씨가 신생아 사망에 대해 미필적 고의가 있었다고 판단했다.
미필적 고의란 범죄 결과를 적극적으로 의도하지는 않았더라도, 그 결과가 발생할 가능성을 인식하고 이를 용인한 상태를 의미한다.
사건은 지난 13일 오후 의정부시의 한 모텔에서 발생했다. A씨가 출산한 여자 신생아가 객실 내 세면대에서 숨진 채 발견됐으며, 당시 세면대에는 물이 차 있었던 것으로 전해졌다.
현장에 함께 있던 A씨는 경찰 조사에서 “혼자 모텔 방에서 출산했고, 아이를 씻기려 했다”고 진술했다. 그러나 경찰은 정황과 진술, 현장 상황 등을 종합해 A씨가 신생아 사망 가능성을 인지하고도 적절한 조치를 하지 않았을 가능성이 크다고 보고 있다.
국립과학수사연구원은 시신 부검을 통해 육안 검사 등 1차 조사만으로는 정확한 사인을 단정할 수 없지만, 익사의 가능성을 배제할 수 없다는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.
경찰은 추가 수사와 국과수 정밀 감정 결과를 토대로 혐의 입증에 주력할 방침이다. 검찰이 구속영장을 법원에 청구하면서 A씨의 구속 여부는 이날 오후 법원의 판단에 따라 결정될 예정이다.
