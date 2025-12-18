80세에 초등 졸업장 ‘감격’…경남 고성군 ‘늘배움학교’ 1회 졸업식
“초등학교 졸업장을 받을 수 있을 거라고는 상상도 못 했습니다. 나 자신한테 고생 많았다고, 자랑스럽다고 말해주고 싶어요.”
80세에 초등학교 졸업장을 받은 경남 고성군 김상금 할머니의 소감이다.
고성군은 지난 17일 군 청소년센터 온에서 ‘2025학년도 초등학력 인정과정 졸업식’을 열었다. 지난 2023년 시작해 3년의 과정을 거친 ‘늘배움학교’ 첫 졸업생 13명을 배출한 날이다. 학교는 현재 초등학력 인정 5개 반을 운영 중이다.
초등학력 인정과정 문해교실은 초등 졸업장이 없는 성인을 대상으로 3년간 국어, 영어, 수학 등 기초학력과 독서, 시화전, 각종 체험활동, 수학여행, 영화 감상 등 다양한 학력 인정 프로그램을 운영하고 졸업장을 수여하는 평생학습 교실이다.
늘배움학교는 고성군이 경남도교육청의 허가를 받아 운영하는 정식 과정으로, 배움의 시기를 놓친 고령층에 배움 기회와 활력을 주자는 목적이다.
이번 졸업생들은 60대 1명, 70대 11명, 80대 1명 총 13명으로 3년간의 전 과정을 이수해 초등 학력 인정 졸업장을 받았다. 고령층에게는 다소 벅찰수도 있는 과정이었지만 13명 모두 빠짐없이 전 과정을 이수해 1명의 낙오자도 없었다.
졸업식에서 학사모와 학사복을 입고 가족과 친구들의 축하를 받은 이들은 내년에는 13명 모두 중학 학력 인정과정에 지원할 것을 다짐했다.
이소영 고성군 교육청소년과장은 “세상 그 어떤 졸업식보다 뜻깊은 오늘 졸업식을 진심으로 축하드린다”며 “내년에는 초등학력 인정 5개와 중학 학력 인정반 1개를 새로 개설해 운영할 예정이며, 정규교육 기회를 놓친 고령층 만학도들이 참여할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
