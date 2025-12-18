대구시, 노곡동 침수 피해 방지 대책 추진…시설 관리 일원화
시설물 보수 등 5대 분야 대책…노곡동 침수 피해 66건·보상금 약 9억원
대구시가 지난 여름 발생한 북구 노곡동 침수 피해를 예방하기 위해 시설물 보수 등 5대 분야 재발 방지대책을 추진한다고 18일 밝혔다.
당시 노곡동은 집중호우 속 마을을 지나는 직관로 수문이 일부만 열려있던 탓에 차량과 주택 등이 침수 피해를 봤다.
이날 대구시가 발표한 침수 피해 방지대책에 따르면 먼저 시설물 보수·보강 등 재해예방 시스템을 전면 개선한다.
내년 5월까지 3억원을 들여 침수 피해 원인으로 지목됐던 직관로 수문 작동방식을 유압식에서 기계식으로 바꾼다. 또 사방댐 2개소, 인명피해 방지시스템 등을 설치한다.
수문 고장 여부를 확인할 수 있는 폐쇄회로(CC)TV와 펌프장 내 상황경보장치는 최근 설치를 완료했다.
노곡동 배수펌프장에 대한 관리 일원화도 추진된다.
그동안 노곡동 내 풍수해 대비 시설물 중 배수펌프장은 대구시, 고지배수터널 등은 북구가 관리해왔으나 이 같은 구조가 위급 상황 시 신속한 대응을 어렵게 한다는 지적이 제기돼왔다.
시는 이를 개선하기 위해 북구와 여러 차례 회의 끝에 해당 시설물들을 시에서 일괄적으로 관리하기로 합의했다. 또 노곡동 배수펌프장에 대한 민관 합동점검이 매년 우기 전 이뤄진다.
기존에는 2∼3년마다 관공서 위주의 조사가 이뤄졌는데 앞으로는 민간 전문가와 함께 펌프장을 종합 점검하겠다는 계획이다.
노곡동 배수펌프장 현장 직원을 대상으로 두차례에 걸쳐 펌프장 운영과 작동 매뉴얼에 대한 민관 교육도 실시한다.
이밖에 중장기 방안으로 노곡동 배수펌프장 내 제진기와 관로 등 시설물에 대해 필요한 개선사항을 전문가 용역을 통해 살펴볼 예정이다.
앞서 지난 7월 노곡동에는 집중호우 속 침수 피해로 차량 36대 등 모두 66건의 침수 피해가 접수됐다.
보상금은 8억 8000만원으로 집계됐으며 보상 절차는 지난 9월 마무리됐다.
당시 민간 전문가를 포함한 조사단의 조사 결과 마을 빗물을 직배수하는 직관로 수문이 고장으로 임시 조치한 탓에 일부만 열려있어 침수 피해가 발생했던 것으로 나타났다.
이외에 쓰레기 등을 걸러주는 제진기 고장, 시설물 관리 체계 분리 등이 문제점으로 지적됐다.
박희준 대구시 재난안전실장은 “구조적 문제를 해결하기 위해 관리체계를 전면 개편하고 시설 개선과 운영 역량 강화를 추진하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
