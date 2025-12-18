[속보] 헌법재판소, 조지호 경찰청장 파면
헌법재판소가 조지호 경찰청장을 18일 파면했다.
지난해 12월 국회가 탄핵 소추한 지 1년여 만으로, 파면 효력은 즉시 발생해 조 청장은 직위를 잃었다.
헌재는 이날 오후 2시 대심판정에서 조 청장 탄핵심판 선고기일을 열고 재판관 전원일치 의견으로 국회의 탄핵소추를 인용하는 결정을 내렸다.
헌재는 “국회의원 국회 출입을 통제한 피청구인 행위는 대통령의 위헌·위법적 지시를 실행하기 위한 것으로 대의민주주의와 권력분립 원칙에 위배되고, 국회의원의 심의·표결권 등 헌법상 권한을 침해했다”고 질책했다.
헌재는 중앙선거관리위원회 과천청사와 선거연수원 경찰을 배치한 것을 두고도 “위헌·위법한 계엄에 따라 선관위에 진입한 군을 지원해 선관위의 직무 수행과 권한 행사를 방해해 선관위의 독립성을 침해했다”고 설명했다.
헌재는 “이런 피청구인 행위는 그 자체로서 대의민주주의와 권력분립 원칙에 대한 중대한 위반에 해당하고, 그로 인해 헌법 질서에 미친 부정적 영향도 엄중하다”면서 “피청구인 법 위반은 파면을 정당화할 정도로 중대하다”고 판결했다.
조 청장은 지난해 12월 3일 비상계엄 당시 국회의원들이 국회를 출입하는 것을 막고 중앙선거관리위원회와 선거연수원에 경찰을 배치했다는 이유로 같은 달 12일 국회에서 탄핵 소추됐다.
지난해 11월 9일 전국노동자대회를 과잉 진압했다는 것도 소추 사유에 포함됐다.
조 청장은 비상계엄 사태와 관련해 지난 1월 내란 중요임무종사 혐의로 구속기소 됐다. 조 청장은 혈액암을 앓고 있는데, 같은 달 법원 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방) 허가로 불구속 상태에서 재판을 받고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사