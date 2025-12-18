충남 보령 산란계 농가서 조류인플루엔자 발생
충남 보령시의 한 산란계 농가에서 조류인플루엔자(AI)가 발생했다.
18일 충남도와 보령시에 따르면 지난 15일 AI 검사를 실시한 보령시 청소면의 한 농가에서 16일 1000마리, 전날 4000여마리가 연이어 폐사해 농장주가 방역당국에 신고했다.
산란계 2만5000여 마리를 키우고 있는 이 농가는 15일 검사에서는 AI 음성판정을 받은 것으로 알려졌다.
충남도 동물위생시험소가 검체를 채취해 분석한 결과 전날 오후 10시쯤 H5형 항원이 확인됐다. 현재 농림축산검역본부가 고병원성 여부를 확인 중이다.
방역당국은 지자체 및 관련 기관·단체에 발생상황을 전파하는 한편 이동제한 및 임상검사, 소독 등의 조치에 나섰다.
또 이날 오전 1시부터 19일 오전 1시까지 24시간 동안 산란계 농장과 관련 업체에 대한 일시 이동중지 명령을 내렸다.
발생농가에서 사육중인 가금류 2만5000여마리에 대한 살처분 조치는 19일까지 완료한다는 방침이다.
김동일 보령시장은 “AI 확산 방지를 위해 선제적이고 신속한 방역 조치에 최선을 다하고 있다”며 “가금류 사육 농가는 축사 출입 시 철저한 소독과 방역 수칙을 준수해 주시고 의심 증상 발견 시 즉시 신고해 주시길 당부드린다”고 말했다.
