카카오 폭발물 신고 수색 종료… 경찰 “네이버·KT·카카오 동일인 추정”
제주 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰과 소방당국이 수색에 나섰으나, 별다른 특이점은 발견되지 않았다. 경찰은 계속되는 폭발물 신고 글 작성자가 동일인일 것으로 추정하고 있다.
18일 제주경찰청 등에 따르면 이날 오전 8시 51분쯤 제주시 영평동에 위치한 카카오 본사에 폭발물 설치 신고가 들어왔다.
경찰특공대를 포함한 경찰과 소방 인력 50여명은 오전 9시55분부터 11시10분까지 약 1시간15분 동안 본사 3개 건물을 수색했지만, 폭발물이나 이상 징후는 확인되지 않았다.
신고 접수 후 본사에서 근무 중이던 직원 110여명은 긴급 대피했으며, 회사는 임시 재택근무 체제로 전환했다.
경찰에 따르면 카카오는 이날 오전 7시22분쯤 카카오 고객센터 사이트 게시판에서 ‘카카오 제주 본사와 네이버에 폭발물을 설치했다’는 글을 발견했다.
앞서 지난 15일과 17일에도 카카오 판교아지트 건물에 폭발물 설치 협박 신고가 잇따라 접수돼 경찰이 수색을 벌였으나, 특이점은 발견되지 않았다.
현재 경기도 성남 분당경찰서가 해당 사건을 수사하고 있다.
글 작성자는 아직 특정되지 않았으며, 경찰은 최근 카카오·네이버·KT 등에서 잇따라 발생한 폭발물 설치 협박 사건이 동일인의 소행일 가능성이 높다고 보고 있다.
경찰은 또, 용의자가 광주시 중학생과 대구시 고교 자퇴생의 명의를 도용한 것으로 추정해 수사를 이어가고 있다.
