시사 전체기사

카카오 폭발물 신고 수색 종료… 경찰 “네이버·KT·카카오 동일인 추정”

입력:2025-12-18 14:00
수정:2025-12-18 14:21
공유하기
글자 크기 조정
18일 제주시 영평동에 위치한 카카오 본사 건물에서 경찰 등이 폭발물 등 의심 물질을 수색하고 있다. 제주소방안전본부 제공

제주 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰과 소방당국이 수색에 나섰으나, 별다른 특이점은 발견되지 않았다. 경찰은 계속되는 폭발물 신고 글 작성자가 동일인일 것으로 추정하고 있다.

18일 제주경찰청 등에 따르면 이날 오전 8시 51분쯤 제주시 영평동에 위치한 카카오 본사에 폭발물 설치 신고가 들어왔다.

경찰특공대를 포함한 경찰과 소방 인력 50여명은 오전 9시55분부터 11시10분까지 약 1시간15분 동안 본사 3개 건물을 수색했지만, 폭발물이나 이상 징후는 확인되지 않았다.

신고 접수 후 본사에서 근무 중이던 직원 110여명은 긴급 대피했으며, 회사는 임시 재택근무 체제로 전환했다.

경찰에 따르면 카카오는 이날 오전 7시22분쯤 카카오 고객센터 사이트 게시판에서 ‘카카오 제주 본사와 네이버에 폭발물을 설치했다’는 글을 발견했다.

앞서 지난 15일과 17일에도 카카오 판교아지트 건물에 폭발물 설치 협박 신고가 잇따라 접수돼 경찰이 수색을 벌였으나, 특이점은 발견되지 않았다.

현재 경기도 성남 분당경찰서가 해당 사건을 수사하고 있다.

글 작성자는 아직 특정되지 않았으며, 경찰은 최근 카카오·네이버·KT 등에서 잇따라 발생한 폭발물 설치 협박 사건이 동일인의 소행일 가능성이 높다고 보고 있다.

경찰은 또, 용의자가 광주시 중학생과 대구시 고교 자퇴생의 명의를 도용한 것으로 추정해 수사를 이어가고 있다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지적장애 이웃에게 소처럼 쟁기 매달아 밭 갈게 한 70대 집유
결국 탈 난 창고형 약국… 마약류·의약품 오남용 우려에 제동
20년 전 LG에어컨 로고 ‘순금’이었다…“70만원 벌었어요”
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
‘조세호 하차’ 직접 언급한 유재석…“스스로 돌아보길”
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
[단독]김문수는 왜 한동훈 손을 맞잡았나…측근에 “JOIN, OR DIE” 강조
김범석 질문에 “이 자리 기쁘다”… 동문서답 일관한 외국인 대표
국민일보 신문구독