지적장애 직원 대출금 가로채고, 성폭행 누명 씌운 악덕 대표
법원, 50대 대표에 징역 3년 선고
지적장애인 직원의 주택 담보 대출금을 가로채고, 고소 위기에 놓이자 해당 직원에게 성폭행 누명을 씌우려 한 50대 회사 대표에게 징역 3년형이 선고됐다.
광주지법 형사6단독(재판장 김지연)은 무고교사 등 혐의로 구속기소된 A씨(58)에게 징역 3년을 선고했다. 무고 혐의로 기소된 30대 여성 B씨에게는 징역 6개월에 집행유예 2년, 120시간의 사회봉사 명령이 내려졌다.
A씨는 지난 2020년 자신이 고용한 지적장애인 C씨의 주택을 담보로 2억원 상당의 대출을 받아 가로챈 것으로 드러났다.
이 사건으로 고소 위기에 놓인 A씨는 범죄 사실을 감추기 위해 여직원 B씨에게 ‘C씨로부터 성폭행을 당했다’고 수사기관에 허위 신고 하도록 부추긴 혐의로 기소됐다.
다행히 C씨는 경찰 수사 과정에서 혐의를 벗어 기소되지 않았다.
재판장은 “범행 동기, 수법, 범행 대상을 고려하면 죄질이 매우 불량하다. C씨가 겪었을 정신적·재산상 피해가 상당했을 것으로 보인다”며 “뒤늦게 나마 혐의를 인정한 점, 피해자가 다행히 구속·기소되지는 않았던 점을 고려해 형을 정한다”고 판시했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
