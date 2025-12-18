[단독]김문수는 왜 한동훈 손 맞잡았나…“JOIN, OR DIE”
국민의힘 대선 후보였던 김문수 전 장관은 왜 한동훈 전 대표의 손을 맞잡았을까. 김 전 장관은 최근 측근과 만난 자리에서 미국의 국부 벤저민 프랭클린의 메시지 ‘Join, or Die’(뭉치지 않으면 죽는다)를 강조한 것으로 전해졌다.
이 메시지는 1700년대 미국독립전쟁 시기 여러 개로 분열됐던 미국 식민지들에 단결과 통합의 중요성을 설파하기 위한 것인데, 김 전 장관은 이를 인용해 강경 일변도의 장동혁 지도부를 에둘러 비판한 것으로 풀이된다. 내년 6·3 지방선거에서 승리하기 위해선 보수 진영의 모든 세력이 힘을 합쳐 이재명정부의 폭정에 맞서야 한다는 것이다.
김 전 장관과 한 전 대표는 지난 17일 서울 관악구의 한 식당에서 열린 국민의힘 전·현직 수도권 당협위원장 모임인 ‘이오회’ 송년 행사에 나란히 참석했다.
김 전 장관은 이 자리에서 한 전 대표와 팔짱을 끼고 손을 잡은 채 “우리 당의 아주 귀한 보배”라며 “하나로 뭉쳐서 이기는 선거를 해야 한다. 우리 당이 누구를 잘라내려고 해선 안 된다”고 발언한 것으로 전해졌다. 이는 최근 국민의힘 당무감사위원회가 한 전 대표를 대상으로 징계 절차를 밟는 상황을 겨냥한 것으로 해석됐다.
한 전 대표는 “지금은 국민의힘이 이재명-민주당 정권과 잘 싸워야 하는 상황이고, 그 역할을 제가 열심히 하겠다”며 “그게 저한테 당원분들이 기대하고 계신 일이라는 것을 잘 안다”고 화답했다고 한다.
두 사람의 만남은 사전에 계획된 일정은 아닌 것으로 전해졌다. 자리에 참석했던 한 친한계 인사는 18일 통화에서 “김 전 장관이 오시는 걸 도착 직전에 알았다”며 “저희도 깜짝 놀랐다. (김 전 장관이) 그렇게 세게 발언하실 줄 몰랐다”고 말했다.
김 전 장관 측 관계자는 “한 전 대표를 의도적으로 띄우겠다는 의도는 아니고, ‘누구라도 배제하지 않고 모두 다 끌어모아야 선거에서 이길 수 있다’는 취지로 말씀하신 것으로 안다”고 설명했다. 김 전 장관은 모임 이후 “장동혁의 ‘장’자도 이야기하지 않았다”며 “참석했던 원외 당협위원장들도 내가 말한 내용에 부정할 사람은 없을 것”이라고 설명한 것으로 전해졌다.
최근 김 전 장관과 만났다는 한 측근은 “김 전 장관이 미국독립전쟁사를 설명하면서 ‘Join or Die’를 강조했다”며 “’우리가 상대할 정치적 상대는 이재명정권인데, 내부갈등으로 분열해서는 싸울 수가 없다. 누구라도 다 뭉쳐야 한다’고 말씀을 하신 것”이라고 말했다.
그는 또 “방법론의 차이가 있는 것 같다”며 “장동혁 지도부는 내부단속을 먼저하고 확장으로 간다는 전략 같은데, 김 전 장관은 우리당 현실이 다 한 줌 뿐인 세력으로 갈라졌는데, 한동훈이든 누구든 전열을 다듬어서 다 같이 싸우자는 것”이라고 강조했다.
이어 “김 전 장관이 머리 나쁜 양반도 아닌데, 어제 일의 후폭풍을 몰랐겠느냐”라며 “그럼에도 불구하고 이 파고를 넘어가야 한다는 뜻”이라고 덧붙였다.
정우진 이강민 기자 uzi@kmib.co.kr
