새만금 지역 간 연결도로 착공…내부 교통망 완성 속도

2030년까지 국비 1조1330억원 투입

국도 30·12호 잇는 20.37㎞ 내부 간선

새만금 지역 간 연결도로 사업 계획 노선도. 새만금개발청 제공

지역 간 연결도로는 새만금으로 진입하는 국도 30호선(동서 3축)을 시점으로 새만금 내부 중심 지역을 관통해 국도 12호선(동서 2축)으로 연결되는 내부 간선도로다. 총연장은 20.37㎞로, 왕복 6차로 규모로 건설된다.