말다툼 하다 연인 밀쳐 숨지게 한 30대 남성 긴급체포
대구 중부경찰서, 폭행치사 혐의로 30대 남성 A씨 조사…구속영장 신청 계획
대구 중부경찰서는 연인을 밀쳐 숨지게 한 혐의(폭행치사)로 30대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 18일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난 14일 오전 1시쯤 대구 중구 동성로 한 거리에서 연인 B씨(30대·여)와 말다툼하다 B씨를 밀쳐 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
당시 머리를 다친 B씨는 주변 목격자들의 신고로 인근 병원으로 옮겨졌으나, 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태로 치료받다 지난 17일 숨졌다.
경찰 관계자는 “폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 수사한 결과 A씨의 혐의가 인정돼 A씨를 체포했으며 조만간 구속영장을 신청할 계획”이라고 말했다.
대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
