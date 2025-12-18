윤, 계엄 장성들에 “미안하다…구치소서 밤늦게까지 기도”

윤석열 전 대통령 군사법원 증인 출석

전 특수·방첩·수방·정보사령관 보며 사과

“위태로운 상황 국민에 알리기 위해 북 친 것”

윤석열 전 대통령이 18일 서울 용산구 중앙지역군사법원에서 열린 여인형 전 방첩사령관의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석하고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령이 군사법원에서 12·3 비상계엄 당시 계엄군으로 가담한 주요 사령관들을 향해 “참 미안하다”며 18일 사과했다.



윤 전 대통령은 이날 서울 용산구 중앙지역군사법원에서 열린 내란 중요임무종사 혐의 계엄군 재판에 증인으로 출석했다. 윤 전 대통령은 양복 차림이었다.



윤 전 대통령이 용산구를 찾은 것은 국회 탄핵소추안 가결로 직무가 정지된 지난해 12월 이후 약 1년 만인 것으로 알려졌다. 공교롭게도 이날은 윤 전 대통령 65번째 생일이기도 하다.



윤 전 대통령은 증인석에 앉았고, 바로 옆 피고인석엔 곽종근 전 특전사령관과 이진우 전 수방사령관, 여인형 전 방첩사령관, 문상호 전 정보사령관 등이 자리를 잡았다.



윤 전 대통령은 “제가 아는 군 간부들과 경찰 관계자들이 법정에 나오는 것을 보니 참 안타깝다”며 “그들은 제가 내린 결정에 따라 할 일을 한 사람들인데 참 미안하다”고 말했다.



윤 전 대통령은 이어 “재판이 끝나고 구치소로 돌아가 상당히 밤늦게까지 기도를 많이 했다”고 덧붙였다.



윤 전 대통령은 최근 이뤄진 방첩사 인사 조치와 관련해 “과거에 군이 쿠데타를 했다고 해서 군을 없앨 순 없는 것 아닌가. 방첩사는 이번 일에 크게 관여한 것도 없다”고 말했다.



그러면서 “그런데 이걸 빌미로 국가안보의 핵심적인 기관들을 무력화해선 안 된다고 생각한다”고 강조했다.



윤 전 대통령은 비상계엄을 선포한 것은 무도한 야당의 행태를 알리기 위한 목적이었고, 계엄을 길게 유지할 생각이 없었다고 주장했다. 기존 입장을 반복한 것이다.



윤 전 대통령은 “나라의 위태로운 상황에 대해 국민들에게 북을 친다는 개념으로 계엄을 한 것”이라며 “아무리 길어도 반나절이나 하루를 못 갈 것이라고 생각하고 있었다”고 말했다.



그러고는 “계엄 선포와 관련해 김용현 전 국방부 장관 이외에 누구에게도 검토나 준비를 지시한 것이 없다”면서 “12월 2일 감사원장 탄핵 추진이 계엄선포 준비를 지시한 결정적 트리거(방아쇠)가 됐다”고 주장했다.



신문 과정에선 군검찰과 날 선 신경전을 벌이기도 했다.



윤 전 대통령은 재판이 시작되기 전부터 “검찰 측이 위증 혐의로 기소를 남발하고 있기 때문에 오늘은 어떤 질문에 대해서도 기본적으로 증언을 거부하겠다”고 선언했다.



윤 전 대통령은 군검찰이 사실상 자신에 대한 피고인 신문을 진행하고 있다고 주장한 뒤 “특검도 오늘 재판에 온 것 같은데, 절 위증으로 어떻게든 엮으려고 특검이 물어봐달라는 것을 군검찰이 계속 묻고 있다”고 말했다.



윤 전 대통령은 군검찰 질문에 “내가 내란 우두머리로 기소된 사람이지, 내란의 우두머리인가”라며 반발했다.



윤 전 대통령은 또 ‘과한 음주로 기억이 나지 않느냐’며 묻는 말엔 “그렇게 질문하면 앞으로 검찰 질문은 다 거부하겠다”고 답했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



