경로당 어르신들의 든든한 복지 파트너…“행복선생님 오셨다”

경북도내 8000여개 경로당 이용 어르신을 대상으로 542명의 ‘행복선생님’ 활동

경로당 행복선생님은 경북도내 어르신들의 가장 가까운 곳에서 일상을 지키는 든든한 복지 파트너로 자리 잡았다. 사진은 지난해 열린 ‘경로당 행복선생님 지원 사업 성과보고회’ 경북도 제공



경북도는 전국 자치단체 가운데 유일하게 추진하는 ‘경로당 행복선생님 사업’이 어르신들의 일상을 지키는 든든한 복지 파트너로 자리 잡고 있는 것으로 나타났다고 18일 밝혔다.



경북도에 따르면 현재 도내 8000여개 경로당 이용 어르신을 대상으로 542명의 ‘경로당 행복선생님’이 활동 중이다.



이들은 1일 평균 3개소의 경로당을 방문해 악기 연주, 미술 교실, 스마트 기기 교육과 같은 맞춤형 프로그램을 제공하고 노인 학대 예방 홍보, 생활 범죄 피해 예방 교육, 불편 사항 의견 청취 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.



또 동·하절기 한파 및 무더위쉼터로 지정된 경로당의 냉난방기기 작동상태 점검, 재난 대비 행동 요령 안내와 더불어 실제 재난 발생 시 이재민 등이 머무르는 경로당으로 우선 서비스를 제공해 지역 안전망의 기능까지 감당하는 등 재난 대응 체계에서도 큰 역할을 하고 있다.



경북도의 경로당 행복선생님 사업은 2019년 시범 운영을 거쳐 2021년부터 복권기금(기획재정부) 지원 사업으로 선정 받아 추진 중이다.



이 사업은 경북도에서만 추진하고 있으며 2023년에 제1회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상 ‘최우수상’을 받기도 했다.



경북도는 이날 도청 동락관에서 ‘경로당 행복선생님 지원 사업 성과보고회’를 개최하고 22개 시군 경로당 어르신들과 행복선생님이 함께 만든 작품도 전시했다.



성과보고회는 도내 540여명의 경로당 행복선생님들이 한 해 동안 펼쳐온 활동을 공유하고 시군별 우수사례와 어르신 작품 전시를 통해 지역사회 내 경로당의 역할과 가치를 되새기기 위해 마련됐다.



행사는 안동시 어르신팀의 실버건강 라인댄스 공연을 시작으로 문경시 어르신팀의 100세 건강 체조, 칠곡군 행복선생님팀의 리본스틱 공연,인공지능 활용 창작물 영상, 우수 기관과 유공자 표창, 우수사례 발표 등 어르신과 행복선생님 600여명이 참여해 다채롭게 진행됐다.



이날 문경시 어르신팀의 공연에서는 100세 어르신(1926년생)이 직접 무대에 올라 최고령자가 함께 하는 무대를 선보여 100세 시대 건강한 노년을 위한 서비스의 필요성과 성과를 강조했다.



이철우 경북도지사는 “행복선생님은 경북 어르신들의 가장 가까운 곳에서 어르신들의 일상을 지키는 든든한 복지 파트너”라며 “지역 여건을 반영한 다양한 서비스를 제공해 경북도내 어르신들이 행복한 노후생활을 보내실 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



