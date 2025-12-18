대구 신천 스케이트장·눈썰매장 20일부터…무료 입장

내년 2월 1일까지, 가족풀에 조성된 스케이트장에 ‘초보자 전용 구역’ 새롭게 마련



대구 신천 스케이트장은 도심 한복판에서 겨울 레포츠를 즐길 수 있는 대구 대표 명소로 자리 잡았다. 대구시 제공



대구시는 겨울철을 맞아 신천 물놀이장 내 스케이트장, 눈썰매장, 눈놀이터를 새롭게 단장하고 20일부터 내년 2월 1일까지 44일간 운영에 들어간다고 18일 밝혔다.



지난 겨울 약 7만 명의 시민이 방문한 신천 스케이트장은 도심 한복판에서 겨울 레포츠(레저+스포츠)를 즐길 수 있는 대구 대표 명소로 자리 잡았다.



올해는 시설의 편의성과 안전성, 콘텐츠의 다양성을 한층 강화해 시민들을 맞이할 예정이다.



가족풀에 조성된 스케이트장에는 ‘초보자 전용 구역’을 새롭게 마련해 스케이트를 처음 접하는 시민들도 안전하게 이용할 수 있도록 했다.



이 구역은 기존 스케이트장 내 일부 공간을 활용해 폭 3m, 길이 20m 규모로 조성됐으며 안전쿠션을 설치해 이용자 간 충돌을 예방하고 스케이트 보조기 대여를 통해 쾌적한 연습 환경을 제공한다.



유수풀에는 올가을부터 자리 잡은 ‘도달쑤’ 조형물에 경관 시설과 조명을 추가하고 주변 유휴공간에 ‘소망 포레스트’를 설치해 겨울 분위기를 더했다.



소망 포레스트는 방문객이 소원과 바람을 적은 메시지를 트리(8m 메인트리 1개, 2m 소형트리 3개)에 부착하는 참여형 콘텐츠로 따뜻한 연말의 추억을 나눌 수 있는 기회를 제공한다.



파도풀에는 눈을 접하기 어려운 아이들에게 특별한 경험을 선사하는 ‘눈놀이터’를 설치하고 지난해 가장 큰 인기를 끌었던 ‘눈썰매장’에는 안전 펜스를 추가 설치해 더욱 안전한 환경을 조성했다.



또 ‘부모 안심 구역’을 신설해 곳곳에 설치된 CCTV로 보호자가 실내에서도 자녀들의 활동 모습을 확인할 수 있도록 했다. 기존 매점에는 푸드트럭을 추가로 배치해 다양한 먹거리를 선보인다.



작년과 마찬가지로 별도의 입장료는 없으나, 스케이트장 이용 시 스케이트화와 헬멧 대여 요금은 1회 이용 시 1000원, 1일 이용 시 3000원이다. 운영 시간은 주중 오전 10시부터 오후 6시까지이며 주말에는 오후 7시까지 연장된다.



김정기 대구시장 권한대행은 “올해는 이용객의 안전과 편의를 한층 강화해 더 많은 시민이 찾을 수 있도록 다양한 공간을 조성했다”며 “앞으로도 계절별 차별화된 콘텐츠를 선보여 신천 물놀이장이 대구를 대표하는 랜드마크로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



