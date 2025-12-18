출근길 ‘기습 숙취단속’…광주서 1시간 만에 13명 적발

“음주 후 다음날 대중교통 이용해야”

18일 오전 광주경찰청이 숙취단속을 실시하고 있다. 광주경찰청 제공

단속 결과 1시간 동안 음주운전 총 13건이 적발됐다. 운전면허 취소 1건, 정지 7건을 비롯해 훈방 수치(혈중알코올농도 0.003% 미만)도 5건 등이었다.