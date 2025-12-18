출근길 ‘기습 숙취단속’…광주서 1시간 만에 13명 적발
“음주 후 다음날 대중교통 이용해야”
광주경찰청과 광주자치경찰위원회는 18일 연말연시 음주운전 근절 분위기 조성을 위해 교통사고 취약 지역에서 출근 시간대 숙취운전 단속을 실시했다고 밝혔다.
이날 단속은 오전 7시부터 8시까지 1시간 동안 싸이카와 암행순찰대, 교통경찰, 기동대 등 총 61명을 동원해 5개 경찰서에서 진행했다.
단속 결과 1시간 동안 음주운전 총 13건이 적발됐다. 운전면허 취소 1건, 정지 7건을 비롯해 훈방 수치(혈중알코올농도 0.003% 미만)도 5건 등이었다.
광주경찰은 이후에도 매일 유흥가·식당가 등 음주운전이 잦은 곳을 중심으로 야간은 물론 주간·심야시간대 대로변과 이면도로 구분 없이 이동하면서 상시 음주단속을 실시할 예정이다.
광주경찰청 관계자는 “음주운전은 나뿐만 아니라 누군가의 소중한 가족의 생명과 재산을 빼앗아갈 수 있는 중대 범죄임을 인식하고 술을 마시면 절대 운전대를 잡으면 안된다”며 “나와 우리 모두의 안전을 위해서 음주 후 다음날은 대중교통을 이용할 것”을 당부했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
