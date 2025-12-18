석교상사, 올 사랑나눔 골프대회 통해 역대 최고 2억5천만원 기부
성가복지병원, 요셉의원에 전달
브리지스톤골프용품 수입 총판 업체인 석교상사가 ‘제18회 사랑나눔 골프대회’에서 모금된 2억5000여만 원의 기금을 성가복지병원, 요셉의원에 각각 전달했다.
모금액이 전달된 성가복지병원과 요셉의원은 환자들에게 의료 서비스와 의약품을 무료로 제공하는 곳이다. 정부 보조금 없이 순수 후원과 자원봉사로 운영되고 있다.
석교상사는 올해 사랑나눔 골프대회 모금액을 성가복지병원에 1억8551만 원, 서울역 근처에 위치한 요셉의원에 7000만 원씩 각각 전달했다. 두 곳에 전달된 후원금은 전액 무의탁 환자를 위한 약값으로 사용될 예정이다.
석교상사는 지난달 17일 양평 더스타휴에서 ‘사랑은 나눌수록 커진다’는 슬로건으로 ‘제18회사랑나눔 골프대회’를 개최했다. 모금액 2억5000여만 원은 역대 최고 금액이다.
이번 자선골프 대회에서 주최사인 석교상사는 운영비를 전액 부담했다. 참가자들의 참가 금액은 전액 기부금으로 산입됐다.
행사 전후 기부처 선정에도 심혈을 기울였다. 단체 홍보나 시설 운영에 쓰이지 않고 최대한 많은 이들에게 도움의 손길이 직접 닿을 수 있도록 기준을 마련했다. 선정 기준은 정부 보조금이 부족해 어려움을 겪는 곳, 기부금을 광고 홍보에 사용하지 않는 곳, 인건비 지출이 적고 최대한 무급 봉사자의 인력으로 운영되는 곳으로 정했다.
이렇게 선정된 기부처를 통해 최대한 국가나 기업의 관심이 상대적으로 덜한 노숙인, 외국인 노동자, 난민 등 기댈 곳 없는 이웃을 돕는다.
기부금을 전달한 이후에도 석교상사 임직원들은 직접 기부처로 봉사활동을 가거나,기부금이 환자들을 위해 투명하게 사용되는지 관심을 가지고 지속적으로 관리한다.
석교상사 신용우 상무는 “2002년 임직원들의 작은 기부로 시작해사랑나눔 골프대회에 이르기까지, 매년 나눔을 실천하면서 큰 보람을 느낀다”라며 “기부자와 소속 선수 여러분, 홍보 노출이 부족함에도 불구하고 나눔을 향한 순수한 마음으로 후원해 주신 협찬사에게도 감사를 전한다. 주최사를 향한 믿음으로 흔쾌히 기부해주신 만큼, 앞으로도 공정하게 사용될 수 있도록 관리하며 믿음에 보답하겠다”고 밝혔다.
올해는 골프존, 이승엽야구장학재단, 사랑의열매, 브리지스톤타이어, 메디힐, 마비스, 선일금고, UAG, 마크앤로나, 까사미아, T.P.MILLS, 페인터골프화, 박현경 프로 팬클럽인 ‘큐티풀 현경’, 팀 브리지스톤 아마추어팀, 브리지스톤골프 동호회 CLUB B, 씨앤씨월드와이드, 나래식품, 성림건공 등 다양한 단체와 기업들이 기부 및 물품 후원으로 함께했다.
기부금 이외에도 재단 법인 새암조감제는 성가복지병원에 김치 1000kg을, 미세스문은 요셉의원에 이불 100채를 전달했다. 팀 브리지스톤 프로 선수들은 재능 기부로 호스트 역할을 했다. 또 자발적으로 기부금을 보태는 등 선한 영향력을 펼쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
