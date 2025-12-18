트럼프 “최대 규모 세금 환급, 군인은 1776달러씩 보너스”…경제정책 18분 자화자찬
트럼프, 인플레이션, 국경 통제 등 전 정부 맹비난
“금리 낮추는 인물 연준 의장 지명할 것…내년엔 주택 개혁안 발표”
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 대국민 연설을 통해 관세정책과 감세 등을 통한 경제 성과를 나열했다. 세금 환급과 군인 현금 지원도 발표했다. 최근 경제 정책 전반에 대한 불만이 커지자 18분 TV 연설로 여론전에 나선 것이지만, 전 정부를 비난하고 자신이 경제를 살렸다는 그동안의 주장을 되풀이하는 자화자찬에 가까웠다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 연설에서 “감세 조치로 많은 가정이 연간 1만1000달러에서 2만달러를 절약하게 될 것이며 관세와 ‘크고 아름다운 법안’ 덕분에 내년 봄은 역사상 최대 규모의 세금 환급 시즌이 될 것”이라고 했다.
트럼프는 “또한 145만 명 이상의 군 장병들이 크리스마스 전에 우리가 ‘전사 배당금(warrior dividend)’이라 부르는 특별 지원금을 받게 될 것임을 발표하게 돼 자랑스럽다”며 “1776년 우리나라의 건국을 기념하여 모든 군인에게 1776달러를 보낸다. 수표는 이미 발송 중”이라고 했다. 군인들에게 일회성 현금 지급을 한다는 설명이다. 워싱턴포스트는 “연설은 새로운 정책은 거의 없었는데, 군인들에게 1776달러를 지급할 것이라는 것만 예외였다”며 “민주당은 방송사들이 왜 대통령에게 거의 20분 가까운 방송 시간을 제공하기로 동의했는지 의문을 제기했다”고 전했다.
트럼프는 또 “곧 연방준비제도 의장을 발표할 예정인데 금리를 대폭 낮춰야 한다고 믿는 인물이 될 것”이라며 “새해 초에는 모기지 상환액이 훨씬 더 내려갈 것”이라고 했다. 또 내년에 “미국 역사상 가장 공격적인 주택 개혁 계획을 발표할 것”이라고 덧붙였다.
트럼프는 생활비 인상 문제를 조 바이든 행정부 책임으로 돌렸다. 그는 “지난 정부와 의회의 동맹 세력이 수조 달러에 달하는 국고를 약탈해 물가를 전례 없는 수준으로 끌어올렸다”며 “나는 그 높은 물가를 매우 빠르게 낮추고 있다”고 주장했다. 그는 “바이든 아래에서 실질임금은 3000달러나 하락했다. 트럼프 정부에서는 공장 노동자는 1300달러, 건설 노동자는 1800달러, 광부는 3300달러의 임금 인상을 경험했다”며 “임금이 인플레이션보다 빠르게 오르고 있다”고 말했다.
트럼프는 “이런 성공은 내가 가장 좋아하는 단어인 관세를 통해 이뤄졌다”며 “기업들은 미국에서 제품을 만들면 관세가 없다는 것을 알고 있으며, 그렇기 때문에 기록적인 숫자로 미국으로 돌아오고 있다. 그들은 인공지능(AI)과 자동차 분야에서 전례 없는 수준으로 공장을 짓고 있다”고 주장했다.
트럼프는 인플레이션 경제뿐 아니라 국경 단속, 이민 문제 등 국내외 문제에서도 전임 조 바이든 대통령을 수차례 비난했다. AP통신은 “트럼프의 연설이었지만, 조 바이든 전 대통령은 약 18분 동안 최소 6번 이상 언급됐다”고 전했다.
트럼프는 제약회사와의 협상을 통해 의약품 가격을 인하하고 내년부터 오바마케어(건강보험) 대신 국민에게 직접 현금을 지급되는 방식으로 의료 서비스를 운영하겠다고 했다. 그동안 되풀이해온 국경 통제와 이민 단속 성과 등도 재차 강조했다. 또 자신의 집권 이후 8개의 전쟁을 끝냈고, 가자지구에 평화도 가져왔다는 주장도 반복했다.
