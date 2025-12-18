타이틀리스트, 스카티 카메론 한정판 H25 테릴리움 뉴포트2’ 출시
타이틀리스트가 퍼터 명장 스카티 카메론의 2025년형 한정판 퍼터 ‘H25 테릴리움 뉴포트2’를 출시한다. 이 한정판은 매년 연말 홀리데이 시즌을 기념해 선보이는 스카티 카메론의 컬렉션 중 하나다.
이번 H25 테릴리움 뉴포트2 퍼터는 뉴포트 2 헤드 디자인을 기반으로 설계되어 실제 투어에서 증명된 압도적인 퍼포먼스는 물론 메탈릭 코퍼 컬러와 블랙 컬러를 조화롭게 배치해 클래식하면서 고급스러운 감성을 전달한다.
이번 한정판 홀리데이 퍼터에서 가장 눈에 띄는 부분은 25년 이상의 역사를 자랑하는 테릴리움 인서트가 적용된 헤드 디자인이다. 더욱 업그레이드된 퍼포먼스를 제공하는 최신 페이스 인레이에 메탈릭 코퍼 컬러가 입혀진 게 이번 퍼터의 존재감을 더욱 부각시킨다.
여기에 사이트 도트와 솔 플레이트에 새겨진 스카티 카메론의 시그니처 ‘쓰리닷’ 포인트가 동일한 메탈릭 코퍼(구리) 컬러로 구현돼 아이코닉하고 통일감을 주는 디테일을 강조한다.
또한 스테인리스 스틸 헤드, 테릴리움 인서트, 이를 융합하는 엘라스토머 진동 감쇠 설계를 의미하는 TeI3 심볼을 테릴리움 퍼터의 초창기 모델을 오마주하여 새롭게 각인해 클래식한 매력을 더했다.
이 뿐만 아니라 이번 한정판 퍼터는 헤드부터 그립까지 올 블랙 마감을 적용해 한층 정제된 분위기를 선사한다. 헤드에 적용된 블랙 PVD 마감은 고급스러운 외관을 완성할 뿐만 아니라 눈부심을 방지하는 기능까지 모두 갖추었다.
여기에 작은 T로고와 스카티 카메론의 상징인 크라운 로고가 새겨진 전용 그레이 베이비 T그립과 전용 헤드 커버로 이번 한정판만의 특별함을 자랑한다.
한편 이번 한정판 홀리데이 퍼터는 34.5인치 길이에 아이빔 플러밍 넥, 트라이 솔 디자인을 적용해 일관된 스트로크와 이상적인 관용성을 제공한다. 또한 303 스테인리스 스틸에 적용된 테릴리움(TeI3) 인서트로 정교하고 부드러운 타구감을 경험할 수 있다.
많은 골퍼들이 열광하는 스카티 카메론의 한정판 퍼터 ‘H25 테릴리움 뉴포트2’는 높은 소장 가치를 지니고 실제 라운드에서도 오래도록 활용할 수 있어 그만의 특별함을 지닌다. 오는 12월 23일부터 한정 수량으로 출시되며 타이틀리스트 일부 클럽 공식 대리점에서 구매할 수 있다.
