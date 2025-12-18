이학재, 주변에 “그저 사실관계를 바로 잡은 것…정치한 것 아냐”

이학재 인천국제공항공사 사장이 지난 17일 국회 국토교통위원회 전체 회의에 출석해 착석해 있다. 연합뉴스

“윤석열정부에서 ‘알 박기’ 한 인사들이 제 눈에 보일 때도 있다.

오히려 그것을 역이용하는 분들이 간혹 나타난다”고 꼬집었다. 그러면서

“자신의 정치적 자양분이나 입지를 쌓기 위해서 ‘탄압의 서사’를 만들고 싶은 분이 있는 게 아닌가 우려될 때가 있다”고 말했다.

대통령의 거친 언사와 특정 기관장에게 공개적으로 면박을 주고 힐난한 장면은 정쟁으로 확산되고, 야권 출신 공공기관장 찍어내기 압박으로 비치고 있다”고 말했다.

“취임한 지 1년도 안 된 대통령이 세상만사 모든 부처 업무를 다 알고 있는 신(god)이 되어 공무원이나 공공기관장에게 즉석 퀴즈를 내고, 못 맞히면 공개적으로 모욕하고 조롱하는 예능 프로그램으로 변질됐다”고 꼬집었다.