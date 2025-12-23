12월 집중 미끄럼 교통사고…갑작스런 충격에 ‘이 손상’ 주의
[톡톡, 新한방건강법]16
최근 3년간 겨울철 미끄럼 교통사고의 절반 이상이 12월에 집중됐다는 조사 결과가 나왔다. 한 손해보험사 산하 교통안전문화연구소는 2021년 11월부터 2024년 2월까지 서울·경기·인천 지역 미끄럼 교통사고 2120건을 분석하고 이 같이 밝혔다. 구체적으로 해당 기간 미끄럼 교통사고의 53.9%(1143건)가 12월에 발생한 것으로 나타났다. 이는 같은 기간 1월(36.6%)보다 17.3%포인트 높은 수준이다. 일주일 가량 남은 연말을 앞두고 운전자의 각별한 주의가 필요해 보인다.
일각에선 12월 갑작스런 영하권 기온에 운전자가 적응하지 못한 데다 차량의 월동 준비도 충분치 않은 것을 이유로 꼽고 있다. 뿐만 아니라 여전히 가을처럼 운전하는 운전자들의 습관도 영향을 미친 것으로 보고 있다.
특히 겨울철 차량 사고가 위험한 이유는 차량 제어가 불가능하기 때문이다. 교통안전공단이 2021년 승용차가 시속 30㎞로 주행하는 조건에서 빙판길과 마른 노면의 제동 거리를 비교한 결과, 빙판길의 제동 거리는 10.7m로 마른 노면 1.5m보다 7배 가량 길었다. 이는 자칫 연쇄 추돌 등 대형 사고로도 이어질 수 있다.
더욱이 예상치 못한 교통사고는 ‘편타성 손상’ 등 심한 후유증을 낳기도 한다. 해당 후유증은 갑작스러운 충격이 가해져 목이 채찍처럼 앞뒤로 강하게 흔들린 탓에 디스크나 관절, 힘줄 등 연부 조직이 손상되는 것이다. 편타성 손상은 주로 머리와 목에 통증이 발현되며 방치하면 어지럼증, 두통, 이명 등 다양한 증상이 발생할 수 있다. 심각한 경우 목 주변 척수와 관련 신경이 손상돼 팔·다리가 저리거나 마비에까지 이를 수 있다.
이에 차량 운행 전 기상 예보와 교통 정보를 미리 확인해야 한다. 아울러 빙판길에서는 평소보다 배 이상 넉넉하게 안전 거리를 유지해 제동 거리를 확보해야 한다.
그러나 이 같은 노력에도 교통사고가 발생해 편타성 손상이 의심되는 증상이 발현된다면 전문적 치료를 받는 것이 좋다. 특히 추나요법, 침·약침 등이 포함된 한의통합치료는 관련 증상을 호전시킨다. 자생한방병원 척추관절연구소가 국제학술지 ‘임상의학저널(Journal of Clinical Medicine)’에 게재한 연구 결과를 통해 과학적으로 입증된 바 있다.
연구팀은 교통사고를 겪은 지 일주일이 안 된 환자 중 입원 치료를 필요로 하는 중증 이상의 편타성 손상 환자들을 대상으로 한의통합치료를 진행했다. 그 결과 치료 전 통증 숫자평가척도(NRS, 0~10)가 평균 5.44였던 환자들이 치료 후 퇴원 시 3.65로, 퇴원 후 90일 경과 시점에는 1.36까지 그 수치가 떨어졌다.
교통사고 후유증은 CT나 MRI 검진에서 이상이 감지되지 않거나 일정 기간 환자에게서 나타나지 않을 수 있다. 하지만 이후 증상이 뒤늦게 발현될 수 있어, 현재 증상이 약하더라도 빠른 치료를 통해 회복력을 높이는 것이 중요하다.
교통사고는 나만 조심한다고 해서 피할 수 있는 문제가 아니다. 운전 중 항상 주의를 기울여야 하지만 불가피하게 사고를 당했다면 조속히 진단을 받아 후유증이 심각해지지 않도록 해야 한다.
염승철 광주자생한방병원장
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사