“노쇼하면 돈 더 낸다”…오마카세 위약금 40%로

예식장 당일 취소는 70%

숙박업소 가는 길에 천재지변 생겨면 무료 취소



지난해 12월 3일 서울 한 음식점에 붙은 송년 예약 안내문. 연합뉴스

고급 음식점에 예약만 해놓고 나타나지 않는 노쇼(no-show·예약 부도) 관행에 철퇴가 내려진다. 앞으로 오마카세나 파인다이닝 식당에 예약 부도를 내면 이용금액(예약 메뉴)의 최대 40%를 위약금으로 물게 될 수 있다.



18일 공정거래위원회는 이 같은 내용을 담은 ‘소비자분쟁해결기준’ 개정안을 이날부터 시행한다고 밝혔다. 예약 부도로 인한 소상공인의 피해를 줄이기 위해 위약금 부과 기준을 현실에 맞게 대폭 강화한 것이다.



이번 개정안의 핵심은 '예약 기반 음식점'이라는 유형을 따로 분류한 점이다. 주방장에게 메뉴를 맡기는 오마카세나 고급 레스토랑처럼 예약에 맞춰 당일 식재료를 미리 준비해 노쇼 발생 시 피해가 큰 곳들이 해당된다.



공정거래위원회. 뉴시스

이런 음식점들은 소비자가 예약 부도를 내면 총 이용금액(예약 메뉴 금액)의 40% 이하까지 위약금을 부과할 수 있게 된다. 이는 통상 외식업 원가율이 30% 수준인 점을 고려한 조치로, 기존 위약금 기준(10% 이하)보다 최대 4배나 높아졌다.



일반 음식점의 노쇼 위약금 기준도 총 이용금액의 20% 이하로 상향 조정됐다. 다만 ‘김밥 100줄’과 같은 대량 주문이나 50명 단체 예약을 해놓고 나타나지 않는 경우에도 예약 기반 음식점과 마찬가지로 최대 40%의 위약금을 물릴 수 있다.



다만, 이러한 위약금 규정은 음식점 측이 사전에 문자메시지 등으로 소비자에게 명확히 고지한 경우에만 적용된다. 사전 고지가 없었다면 일반 음식점 기준(20%)이 적용된다. 또 예약 시간보다 소비자가 늦게 도착한 것을 예약 부도로 간주하려면 음식점은 사전에 그 기준을 고지해야 한다.



지난 7월 6일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 추계 웨덱스 웨딩 박람회’를 찾은 예비부부들이 전시된 드레스를 살펴보고 있다. 권현구 기자

예식장 취소 위약금 기준도 손질됐다. 취소에 따른 피해 수준을 고려해 위약금을 더 강화한다. 예식장 측의 사정으로 취소하면 소비자의 피해가 더 큰 점을 고려해 누구의 책임인지에 따라 비율을 차등화했다.



개정된 기준에 따르면 소비자의 사정으로 취소하면 예식 29일 전~10일 전 40%, 9일 전~1일 전 50%, 당일 취소는 70%로 위약금 비율을 정할 수 있다.



반면 사업자 측 사정으로 ‘예식 29일 전’ 이후에 취소하면 총비용의 70%를 기준으로 삼는다. 기존에는 귀책사유 구분 없이 29일 전부터 당일 취소까지 일괄적으로 35% 기준이 적용됐다.



숙박업 관련 기준도 더 명확해졌다. 기존에도 천재지변 시 숙박 당일 무료 취소가 가능했지만, 앞으로는 숙소 소재지뿐만 아니라 출발지나 숙소로 가는 경로에 천재지변이 발생한 경우에도 무료로 취소할 수 있도록 규정했다.



이 외에도 공정위는 스터디카페 관련 분쟁 해결 기준을 신설하고, 최근 개정된 철도 및 고속버스 취소 수수료 약관을 반영하는 등 소비자분쟁해결기준을 현실에 맞게 정비했다.



한명오 기자 myungou@kmib.co.kr



