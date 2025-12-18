인구 지표 회복세 ‘뚜렷’…경남 혼인·출산 개선, 청년유출 감소
올해 누적 기준 지난해 대비 혼인 건수 6.7%·출생아 수 4.6% 증가
경남도는 올해 도내 인구 지표 전반에서 혼인·출산 증가와 청년 유출 감소, 인구 순유입 전환 등 뚜렷한 회복세가 나타나고 있다고 18일 밝혔다.
국가데이터처 ‘2025년 9월 인구동향’에 따르면 올해 9월 경남의 혼인 건수는 898건으로 지난해 같은 달(702건)과 비교해 27.9% 늘었다. 올해 누적 혼인 역시 8815건으로 지난해 같은 기간(8,259건)보다 6.7% 증가했다.
출생아 수도 증가세다. 올해 9월 출생아 수는 1194명으로 전년 동월(1094명) 대비 9.1% 늘었고, 올해 누적 출생아 수는 1만333명으로 지난해(9877명)보다 4.6% 증가했다. 도내 육아휴직 사용률도 꾸준히 증가하는 것으로 나타났다. 한국고용정보원 고용행정통계에 따르면 올해 육아휴직 급여 지급자 수가 전년 같은 기간에 비해 많게는 73.7% 늘었다.
경남도는 이런 흐름이 일·가정 양립 여건 등 도내 출산 기반이 점차 회복되고 있음을 보여주는 것으로, 혼인 증가와 맞물려 향후 출산 지표 개선이 지속될 것으로 전망하고 있다.
청년 유출세도 완화됐다. 올해 10월까지 청년층(20~39세) 순유출 규모는 7913명으로, 2018년(9151명 순유출) 이후 가장 적었다. 이 중 20대 순유출 8508명으로, 2022년 같은 기간(1만4724명) 대비 42.4% 폭으로 줄었다. 30대는 지난해부터 순유입 전환이 지속되고 있다.
이는 최근 경남 고용률이 64.8%로 4개월 연속 최고치를 기록하고, 무역수지가 38개월 연속 흑자를 이어가는 경제 지표와 맞물려 청년층의 도내 정착이 확대되는 것으로 풀이된다.
인구 이동 지표도 개선되고 있다. 국가데이터처 ‘2025년 10월 국내인구이동’에 따르면 10월 한 달간 경남의 인구 순유입은 408명으로 2018년 1월 이후 7년 9개월 만에 최대 숫자다.
도는 인구 구조의 안정적인 변화가 이어질 수 있도록 정책 수요층 의견 수렴을 강화하고, 인구 영향 성과평가 체계를 재편해 정책 효과와 체감도를 높일 계획이다. 특히 인구전략연구센터 설립으로 인구 정책 전문성도 강화할 방침이다.
경남도 인구정책담당관은 “최근 인구 지표 회복은 인구 구조 변화 대응에 있어 의미 있는 신호”라며 “내년에는 저출생 극복을 위한 범사회적 협의체를 구성하는 등 결혼·출산 친화적 환경 조성과 청년 유출 완화 정책을 확대 추진하겠다”고 밝혔다.
