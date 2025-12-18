올해 ‘개미’ 10명 중 7명 주식으로 돈 벌었다
올해 개인 투자자 10명 중 7명이 주식거래를 통해 수익을 낸 것으로 나타났다.
신한투자증권은 올해 1∼11월 국내 주식 거래 데이터를 분석한 결과 이 기간 주식을 매도한 개인 투자자의 67.0%가 수익을 기록했다고 18일 밝혔다. 평균 수익액은 912만원으로 집계됐다.
반면 33.0%는 주식거래로 손실을 봤고 평균 손실액은 685만원이었다.
수익 투자자 중에서는 수익액 ‘100만원 이하’가 54.4%로 가장 많았고 ‘100만원 초과∼1000만원 이하’ 32.3%, ‘1000만원 초과’가 13.3%였다.
손실액 구간은 ‘100만원 이하’ 57.1%, ‘100만원 초과∼1000만원 이하’ 30.1%, ‘1000만원 초과’ 12.9% 순으로 집계됐다.
종목별로는 삼성전자가 개인 투자자의 희비가 가장 엇갈린 종목이었다.
삼성전자를 매도한 투자자 가운데 81.4%는 평균 250만 원의 수익을 기록한 반면, 18.6%는 평균 100만원의 손실을 봤다.
수익을 실현한 고객의 매도 단가는 ‘7만∼8만원대’가 35.0%로 최다였고, ‘5만∼6만원대’ 34.2%, ‘9만원 이상’ 30.9%가 뒤를 이었다.
주가가 11만원 이상으로 상승했던 시점에 매도한 비율은 0.5%에 그쳤다.
손실을 본 고객의 매수 단가는 ‘5만∼6만원대’가 53.3%로 과반을 차지했고, ‘7만∼8만원대’ 32.3%, ‘9만원 이상’ 14.4%였다.
시장별로 보면 코스피 종목을 매도한 개인 투자자의 71.3%가 수익을 실현했고, 코스닥 종목 매도 고객은 수익(52.8%)과 손실(47.2%) 비중이 비슷했다.
올해 고객 수 기준 코스피 수익 상위 종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티 등이 포함됐다. 손실 상위 종목은 삼성전자, 카카오, NAVER가 이름을 올렸다.
코스닥 시장에서는 에코프로, 로보티즈, 레인보우로보틱스 등이 수익 상위 종목에, 에코프로, 에코프로비엠, 휴림로봇은 손실 상위 종목에 들어갔다.
신한투자증권 관계자는 “개인 투자자의 성과는 지수와 종목 선택과 매매 시점에 따라 큰 차이를 보인다”며 “데이터 분석과 서비스 제공을 통해 투자자가 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
