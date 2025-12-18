노선 중복 줄이고 연결은 촘촘하게…의정부 ‘버스 서비스 10대 혁신’ 발표
경기 의정부시가 노선 중복과 비효율을 줄이고 생활권 연결을 강화하는 ‘버스 서비스 10대 혁신 방안’을 추진해 시민 이동권을 전면 재설계한다.
김동근 의정부시장은 18일 시청 브리핑룸에서 시민이 가장 많이 이용하는 대중교통 수단인 버스를 중심으로 한 중장기 교통 혁신 전략을 발표했다.
이번 방안은 노선 체계 개편과 생활권 연계 강화, 데이터 기반 운영 시스템 구축을 통해 이동 시간 단축과 서비스 체감도 향상을 동시에 달성하는 데 초점을 맞췄다.
시는 그동안 버스 기반 교통복지 예산이 지속적으로 증가했음에도 불구하고, 중복·장거리 노선과 비효율적인 운영 구조로 인해 시민 만족도가 낮았다고 진단했다.
서울 대비 약 50% 수준에 머문 버스 서비스 경쟁력과 불규칙한 배차 간격, 재정 대비 효율 저하 문제를 구조적으로 개선하지 않으면 시민 이동권 향상에 한계가 있다는 판단에서다.
이번 ‘버스 서비스 10대 혁신 방안’은 시가 축적한 운행 데이터와 정책 경험을 바탕으로 ▲노선 재설계 ▲생활권 연계 ▲시스템 재구축 등 3개 분야, 10개 과제로 구성됐다. 핵심은 불필요한 노선은 정비하고 필요한 연결은 강화해, 같은 재정으로 더 빠르고 촘촘한 이동 서비스를 제공하는 것이다.
노선 재설계 분야에서는 서울 방면 광역버스와 의정부똑버스(DRT) 서비스를 확대해 서울 도심과 관내 주요 거점 간 접근성을 높인다.
학생 통학 여건 개선을 위해 학교 분포와 통학 패턴을 반영한 학생전용 통학버스도 전면 확대해 등·하교 시간대 이동 부담을 줄일 계획이다.
시내버스는 중복 노선 통폐합과 장거리 노선 단축을 통해 철도역 중심의 효율적인 구조로 개편하고, 기존 차량을 활용해 증차 없이도 배차 간격을 줄여 재정 부담 완화와 이동시간 단축을 동시에 도모한다.
생활권 연계 분야에서는 동·서로 분절된 도시 구조를 하나의 이동 체계로 묶는 데 집중한다. 마을버스 체계를 흥선·호원·신곡·송산 등 생활권 단위로 재편하고, 철도역·대형병원·시청·전통시장 등을 연결하는 도시 순환버스를 신설해 생활권 간 이동 편의를 높인다.
차고지와 환승센터를 단계적으로 확충해 공차 거리를 줄이고, 버스·철도·마을버스 간 환승 동선을 최소화함으로써 배차 안정성과 운행 효율을 강화할 방침이다.
시스템 재구축 분야에서는 AI 기반 ‘의정부 버스 데이터 시스템’을 도입해 시간대와 지역별 수요를 분석하고, 배차와 노선, 운행시간을 과학적으로 조정한다.
경험과 추정에 의존하던 교통 행정에서 벗어나 데이터 중심 의사결정 체계를 정착시키고, 시민에게는 보다 예측 가능한 버스 서비스를 제공하겠다는 구상이다. 이와 함께 버스와 정류장, 쉘터, 안내체계를 아우르는 통합 버스 브랜드를 개발해 도시 이미지를 정돈하고 교통시설의 가독성과 접근성도 높인다.
시는 내년 중 서울 방면 광역버스 확대와 도시 순환버스 신설 등 시민 체감도가 높은 과제부터 단계적으로 추진하고, 데이터 축적과 분석을 통해 중·장기 사업을 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 버스를 단순한 이동수단을 넘어 시민 일상과 도시 구조를 바꾸는 핵심 인프라로 육성한다는 목표다.
김동근 시장은 “이번 혁신 방안은 시민 이동권을 다시 설계하는 출발점”이라며 “서울 수준의 교통서비스를 지향하되, 의정부의 생활권 구조에 맞는 버스 체계를 구축해 누구나 더 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
