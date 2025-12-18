“제주 카카오 본사에 폭발물 설치” 신고… 전 직원 긴급 대피
제주 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수되면서 전 직원이 긴급 대피했다.
경찰에 따르면 18일 오전 8시51분쯤 제주시 영평동에 있는 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수됐다.
신고는 카카오 측이 했으며, 총무팀이 ‘폭발물을 설치했다’는 글을 발견해 경기남부청112로 신고해 제주경찰청과 소방으로 관련 내용이 전달됐다.
작성자는 자신을 학생이라고 밝혔다. 해당 글이 어느 게시판에 올려졌는지는 아직 확인되지 않았다.
카카오는 본사 직원 110여명을 모두 대피시키고 임시 재택근무 체제로 전환했다. 군부대 폭발물 처리반은 현장에 도착하는 대로 건물 내부 수색을 진행할 예정이다.
이에 앞서 17일 오후 7시쯤 경기도 성남시 분당구 카카오 판교 아지트 건물에도 사제 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수됐다.
경찰이 현장에 출동해 1시간 반가량 건물을 수색했지만, 특이 사항이 발견되지 않아 수색은 종료됐다.
15일에도 카카오 고객센터를 통해 ‘카카오 판교 아지트 건물에 폭발물을 설치했다’는 글이 올라와 경찰이 수색에 나섰지만, 폭발물은 발견되지 않았다.
당시 글 작성자는 본인을 고등학교에 다니다 자퇴한 상태라고 소개하며 100억원을 입금하지 않으면 카카오 임원을 사제 총기로 살해하고 제주도 본사에도 위협을 가하겠다고 썼다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
