이번엔 제주 본사…카카오 폭발물 설치 신고에 경찰 등 수색
제주도 카카오 본사에 폭발물을 설치했단 신고가 접수돼 경찰과 군부대 등이 수색하고 있다.
18일 제주도소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 9시51분쯤 제주시 영평동 소재 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수됐다.
경찰과 군부대는 폭발물 처리반이 현장에 출동시키고는 폭발물을 수색하고 있다.
폭발물 설치 신고로 인해 카카오 본사에 근무하고 있던 110여명이 대피했다.
카카오는 재택근무로 전환할 예정인 것으로 알려졌다.
카카오에 폭발물을 설치했다는 내용의 신고가 접수된 것은 처음이 아니다.
지난 15일과 17일 카카오 판교아지트 건물에 폭발물 설치 협박 신고가 잇따라 접수돼 경찰이 수색했으나 특이점은 발견되지 않았다.
자신을 대구 소재 고등학교 자퇴생이라고 밝힌 글 작성자는 판교 아지트에 폭발물을 설치했으며, 카카오 특정 임원을 지목해 사제 총기로 살해하겠다고 협박했다.
그는 이어 자신의 계좌로 100억원을 입금하지 않으면 카카오 제주도 본사에도 사람을 보내 위협을 가하겠다고도 주장했다.
경찰에 따르면 해당 글 작성자는 지난달과 지난 9일에도 비슷한 내용의 신고로 대구에서 경찰 조사를 받은 것으로 알려졌다.
그는 ‘명의가 도용됐다’는 주장을 하는 것으로 전해졌다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사