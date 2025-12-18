트럼프, 백악관 역대 대통령 사진에 ‘악플’…“슬리피 조, 최악”

조 바이든(왼쪽) 미국 전 대통령과 도널드 트럼프 대통령. AP뉴시스

도널드 트럼프 대통령의 현판들 사이 조 바이든 대통령의 사진 대신 '오토펜'(자동서명기)의 사진이 17일(현지시간) 워싱턴 백악관 서쪽 대통령 명예의 거리에 전시되어 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 조 바이든 전 대통령의 사진 대신 ‘오토펜’(자동 서명기)‘ 사진을 걸어두고, 그 아래에 “슬리피(sleepy·졸린) 조 바이든은 지금까지 미국 역사상 최악의 대통령”이라며 혹평했다.