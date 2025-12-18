트럼프, 백악관 역대 대통령 사진에 ‘악플’…“슬리피 조, 최악”
도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에 걸린 역대 대통령 사진 아래에 전임자들을 노골적으로 조롱하거나 비방하는 설명을 덧붙여 논란이 일고 있다.
비난의 화살은 주로 민주당 대통령들을 향했지만, 자신과 껄끄러운 관계인 공화당 전직 대통령도 예외는 아니었다.
17일(현지시간) 로이터 통신과 ABC 방송 등 외신에 따르면 백악관은 업무동인 웨스트윙 주랑(柱廊·colonnade)에 조성된 ‘대통령 명예의 길’에 걸린 역대 대통령 사진 밑에 인물평과 업적을 담은 동판을 새롭게 설치했다. 백악관 측은 동판에 적힌 글 중 상당수가 “트럼프 대통령 본인이 직접 썼다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 조 바이든 전 대통령의 사진 대신 ‘오토펜’(자동 서명기)‘ 사진을 걸어두고, 그 아래에 “슬리피(sleepy·졸린) 조 바이든은 지금까지 미국 역사상 최악의 대통령”이라며 혹평했다.
이어 그가 “미국에서 가장 심한 부정 선거의 결과”로 당선됐다고 주장하며, 바이든 전 대통령이 “심각한 정신적 감퇴”를 겪었고 “전례 없이 오토펜을 많이 사용했다”는 평소의 비난을 그대로 동판에 새겼다.
버락 오바마 전 대통령에 대해서는 “버락 후세인 오바마는 첫 번째 흑인 대통령으로, 미국 역사상 가장 많은 분열을 초래한 정치적 인물”이라고 깎아내렸다. 빌 클린턴 전 대통령의 설명에는 “아내 힐러리는 대선에서 도널드 트럼프 대통령에게 패했다”는 문구를 포함시켰다.
같은 공화당 출신이지만 자신에게 비판적이었던 조지 W. 부시 전 대통령도 공격 대상이 됐다. 동판에는 그가 아프가니스탄과 이라크 전쟁을 시작했지만 “둘 다 일어나서는 안 됐다”는 지적이 담겼다.
로이터 통신은 이러한 트럼프 대통령의 행보에 대해 그가 국가 통합의 상징인 백악관마저 자신의 전투적인 정치 스타일을 과시하고 ’역사 다시 쓰기’를 실현하는 무대로 이용하고 있다고 비판적으로 분석했다.
