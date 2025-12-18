시사 전체기사

국힘 지지층 80% “장동혁 당대표 유지해야”

국민의힘 지지층 80%가 “장동혁 국민의힘 대표가 당대표 자리를 유지해야 한다”고 답했다는 여론조사 결과가 나왔다. 다만 중도층 50% 이상은 장 대표가 사퇴해야 한다고 답했다.

여론조사기관 미디어토마토는 뉴스토마토 의뢰로 지난 15~16일 만 18세 이상 전국 성인남녀 1034명을 대상으로 ‘장동혁 대표가 당대표직에서 사퇴해야 한다고 보는지, 당대표직을 유지해야 한다고 보는지’에 대해 물은 결과 이 같은 결과가 나왔다고 18일 밝혔다.

세부적으로 살펴보면, 전체 응답자의 46.2%는 “사퇴해야 한다”고 답했고, 43.1%는 “유지해야 한다”고 했다. 두 응답의 격차는 3.1% 포인트로 오차범위 안이다.

지지 정당별로 보면 국민의힘 지지층의 79.9%는 장 대표가 당대표직을 유지해야 한다고 답했다. 사퇴해야 한다는 응답은 14.0%에 그쳤다. 더불어민주당 지지층의 경우 69.5%가 사퇴해야 한다고 했다.

정치 성향별로 살펴보면 보수층에서는 ‘유지’ 답변이 67.2%를 기록했다. ‘사퇴’는 25.4%에 그쳤다. 반면 중도층에선 ‘사퇴’ 50.8%, ‘유지’ 36.6%로 나타났다.

이재명 대통령의 국정 운영 지지율에 대해서는 전체 응답자의 55.9%는 긍정 평가를 했다. 부정 평가는 39.8%였다.

이번 조사는 ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0% 포인트다. 응답률은 2.3%다. 자세한 조사 개요는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

