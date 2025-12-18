‘다시 나의 가치 증명하게 됐다’…경기도, ‘라이트잡’으로 베이비부머 2377명 재취업

경기도는 올해 11월 말 기준 596개 기업이 ‘라이트잡(Light job)’에 참여하고 있으며, 2377명의 베이비부머가 유통·제조·운송·서비스 등 다양한 업종에서 재출발했다고 18일 밝혔다.

라이트잡은 '일의 무게는 가볍지만(Light) 베이비부머와 기업의 가치는 다시 빛난다(Light)'라는 의미의 경기도 중장년 일자리 브랜드다.지방자치단체 가운데서는 경기도가 올해 처음 추진한 사업으로, 노동시장 변화에 선제 대응하고 베이비부머의 사회적 재진입을 위한 일자리 지원사업이다.베이비부머에게 적합한 시간제 근무 기회를 제공해 중장년의 노동시장 복귀를 도우며 중장년 일자리 문제 해결의 새로운 대안이 되고 있다는 게 경기도의 설명이다.도는 50~64세 중장년을 채용해 주 15~36시간 미만 근로, 4대 보험 보장 등 안정적인 근무 환경을 지원하는 기업에 노동자 1인당 월 40만원의 지원금을 지급한다.경기도일자리재단의 전문 직업상담사가 기업과 구직자 간 매칭을 지원해 채용 과정의 부담도 낮췄다.라이트잡 프로그램을 통해 중장년 인력을 채용한 제조기업 '제이케이다올' 관계자는 "업무를 스스로 찾아 수행하고 직원 간 소통을 조율하는 등 중장년 특유의 성실함이 조직 안정에 도움이 된다"고 장점을 설명했다.제이케이다올에 취업한 A씨는 "적지 않은 나이와 긴 공백으로 불안감이 있었는데, 나를 필요로 하는 곳에 와서 다시 나의 가치를 증명하게 됐다"고 자신감을 표했다.이처럼 참여기업들은 경력과 책임감을 갖춘 인력을 안정적으로 확보할 수 있어서, 중장년 근로자들은 일터에서 역할을 찾으며 일상의 활력이 회복됐다는 이유로 만족감을 표하고 있다.도는 베이비부머의 역량에 걸맞은 양질의 일자리를 발굴하고 삶의 질 향상을 돕기 위해 추가 지원을 마련하는 등 새로운 라이트잡 일자리 모델을 제시함으로써 중장년층 고용 문화를 확산할 계획이다.