인천시, 2026년도 상반기 조직개편 추진…외로움돌봄국 신설 등
인천시는 새로운 행정 수요와 시정 현안에 선제적으로 대응하고 시민 삶의 질 향상과 미래 성장 동력 확보를 위해 2026년도 상반기 조직개편을 추진한다고 18일 밝혔다. 이번 조직개편은 내년 1월 9일부터 시행될 예정이다.
시는 조직개편을 통해 사회적 고립과 외로움 문제에 대응하기 위한 전담 조직인 ‘외로움돌봄국’을 신설한다. 또 농·축·수산업을 아우르는 ‘농수산식품국’을 새롭게 구성한다.
외로움돌봄국은 노인, 장애인, 청년 등 대상별로 추진되던 외로움 관련 정책과 사업을 하나의 체계로 묶어 종합적으로 기획·조정하는 역할을 수행하게 된다. 이를 통해 예방, 발굴, 연계, 돌봄으로 이어지는 지속가능한 지원 구조를 마련한다. 특히 내년부터 본격 추진되는 통합돌봄 지원 정책과 연계해 사회서비스, 의료·요양 돌봄, 지역 기반 돌봄 자원을 유기적으로 연결하고 시민 누구도 돌봄 사각지대에 놓이지 않도록 대응 체계를 강화할 방침이다.
농수산식품국은 생산·가공·유통·소비 전 단계를 아우르는 정책 추진을 통해 산업 구조의 연계성과 효율성을 높이고 식품산업 육성 및 유통 관리까지 포함한 종합적인 지원 체계를 구축하게 된다. 또한 종자, 미생물, 곤충, 천연물, 식품, 동물의약품 등 그린바이오 산업으로 확장해 농어촌 지역의 새로운 성장 동력을 확보해 나갈 계획이다.
이와 함께 시는 섬 지역 물복지 강화를 위한 ‘영종옹진수도사업소’, 해상풍력 등 신재생에너지 산업 육성을 위한 ‘신재생에너지과’, 도로 함몰 예방과 신속 대응을 위한 ‘도로안전과’, 유통 수산물 안전성 강화를 위한 ‘수산물검사소’, 인공지능(AI) 관련 사무를 총괄하는 전담 기능 등도 신설해 시민 안전과 미래 행정 대응 역량을 강화한다.
신승열 시 기획조정실장은 “내년도 상반기 조직개편은 외로움, 돌봄, 안전, 지역 산업 등 시민의 일상과 직결된 문제에 보다 체계적으로 대응하기 위한 것”이라며 “행정 조직이 시민의 삶을 먼저 살피고 필요한 역할을 책임지는 방향으로 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
