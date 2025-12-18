인천시, 2026년도 상반기 조직개편 추진…외로움돌봄국 신설 등

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 조직개편을 통해 사회적 고립과 외로움 문제에 대응하기 위한 전담 조직인 ‘외로움돌봄국’을 신설한다. 또 농·축·수산업을 아우르는 ‘농수산식품국’을 새롭게 구성한다.

통합돌봄 지원 정책과 연계해 사회서비스, 의료·요양 돌봄, 지역 기반 돌봄 자원을 유기적으로 연결하고 시민 누구도 돌봄 사각지대에 놓이지 않도록 대응 체계를 강화할 방침이다.