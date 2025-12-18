대통령실이 밝힌 이 대통령이 업무보고 생중계로 하는 이유
강유정 대변인 “감시 대상 되겠단 의미”
“성남시장 집무실 CCTV처럼 국민에 공개”
강유정 대통령실 대변인은 이재명 대통령이 국무회의를 비롯해 정부 업무보고 등을 생중계하는 것을 두고 “감시 대상이 되겠다는 의미”라고 18일 밝혔다.
강 대변인은 이날 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 유튜브 방송에 나와 “이 대통령이 성남시장 시절 집무실에 CCTV 달았던 것을 기억하느냐”며 이렇게 말했다.
강 대변인은 이어 “원래 파놉티콘(원형 감옥)이란 권력의 응시이고, 감시받는 자가 약자”라며 “이 대통령이 감시당하겠다고 선택한 첫 번째가 성남시장 시절 CCTV였다”고 덧붙였다.
강 대변인은 “(생중계는) 위험부담이 있지만 그럼에도 CCTV를 늘 켜놓고 국민께 공개하겠다는 의미”라고 강조했다.
강 대변인은 실제 생중계 업무보고 관련 기사들이 집중적으로 다루는 대상은 이 대통령이라고 언급한 뒤 “가장 많이 감시받는 것은 국민도, 부처도 아닌 이 대통령이다. 모험을 한 것”이라고 말했다.
그러고는 “업무보고에서 잘 만들어진 몇 장의 서류를 보여주고 성과를 자랑하는 게 아니라 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것”이라며 “결과 중심 행정이 아니라 과정 중심의 행정을 한다”고 부연했다.
강 대변인은 “윤석열정부에서 ‘알박기’ 한 인사들이 제 눈에 보일 때도 있다”면서 “그런데 대통령은 전혀 내색하지 않고 때로는 거꾸로 칭찬을 하기도 한다”고도 말했다.
당파를 따지지 않는 이 대통령 인재 등용 스타일을 소개한 것이다.
다만 강 대변인은 “오히려 그것을 역이용하는 분들이 간혹 나타난다”며 “정치적 자양분이나 입지를 쌓기 위해 ‘탄압의 서사’를 만들고 싶은 분이 있는 건 아닌지 우려될 때도 있다”고 말했다.
최근 업무보고 과정에서 이 대통령에게 공개적으로 질타를 당한 뒤 연일 페이스북 등을 통해 반박하고 있는 이학재 인천국제공항공사 사장 사례 등을 겨냥한 것으로 해석된다.
이 사장은 책갈피 달러 단속 업무가 공사 소관이라는 이 대통령 지적을 연일 반박하고 있다.
강 대변인은 “인천공항공사 사장 같은 분이 말씀하신 케이스에 해당하는 것 같다”는 진행자 말에 “평범한 공직자는 대부분 (반박이 아닌) 해명을 할 것”이라고 말했다.
강 대변인은 대통령 집무실 청와대 이전 계획을 두고는 “올해 안에 이전이 될 듯하다. 약속을 지키는 셈”이라고 말했다.
그러면서 “해양수산부 부산 이전도 약속을 지키려고 박차를 가하고 있다”고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
